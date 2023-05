Marcillac-Vallon. Foot Vallon : une belle réaction à l’extérieur

Après sa défaite contre Esp88 à domicile la semaine dernière, Foot Vallon avait à cœur de se racheter se rendant vendredi soir à Vabres-l’Abbaye, un club qui se bat pour son maintien en D2. Les locaux exercent un gros pressing en première mi-temps sans parvenir à être réellement dangereux. Vallon joue des contres rapides se montre dangereux et se crée deux grosses occasions sauvées par le gardien (0-0 à la pause). Vabres continue à pousser fort et score rapidement par 2 fois après la reprise. Vallon ne baisse pas les bras et prend le jeu à son compte. Célian Pavot, taclé irrégulièrement dans la surface, obtient un penalty transformé par Erwan Falip. Ce même joueur remettra les équipes à égalité 5 minutes plus tard d’une frappe sèche avec l’aide d’un poteau rentrant. En grande forme, Erwan Falip trompe une nouvelle fois le gardien (80e) après avoir dribblé deux joueurs dans la surface. Score final 3 à 2 pour Vallon.