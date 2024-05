Druelle Balsac. Football : les U17 se qualifient pour la finale de la coupe Aveyron-Lozère

Les seniors 1 en R2 recevaient Figeac-Capdenac avec nécessité de victoire en vue du maintien. Mais ce sont les visiteurs qui vont ouvrir le score à la 24e. Si les orange et noir se procurent quelques occasions, la mi-temps est sifflée sur ce 0-1. En seconde période, les deux équipes attaquent à tout va mais ce n’est qu’à la 78e que Faucon, sur penalty, égalisera. Le score n’évoluera plus. Il reste deux matchs pour sauver la saison.

Les seniors 2 en D1 recevaient Lévezou. Vilain ouvrira le score à la 10e. Malgré de nombreuses occasions, le score sera de 1-0 à la pause. En suivant, malgré une domination des orange et noir, il faudra attendre la 65e pour voir, sur coup franc direct, les locaux doubler la mise par Forbin. Mais les joueurs de Lévezou vont marquer par deux fois aux 70e et 75e sur deux fautes de défense. Score final 2 à 2.

Les U17 avaient attiré la foule des grands jours au Bouldou pour leur 1/2 finale de la coupe 12-48 contre Mende. Grâce à une défense de fer et un gardien de grande classe et quelques opportunités, les orange et noir, après un score final de 0 à 0, sont arrivés aux tirs au but. Les poulains du président Jérôme Rougié n’ont pas tremblé et ont marqué par 5 fois tandis que le héros du jour, le gardien Druellois a stoppé le 5e tir au but adverse. La finale contre les voisins d’Onet le Château aura lieu dimanche 26 mai.