Aveyron : quatre jours d'animations pour le week-end du 8 mai, la liste de tous les bons plans

Dès ce vendredi 5 mai et jusqu'à lundi 8 mai,de nombreuses animations vous attendent aux quatre coins du département. En voici un aperçu pour vous donner des idées de sorties.

Vendredi 5 mai

Decazeville.

- 20e festival « Mines de Jazz » – Concert avec Alain Musichini Quartet, à 21 h à l’espace Yves-Roques.

- Soirée contes, à 20 h au café associatif La Bassine.

Durenque.

- Dans le cadre du « Printemps des Poètes », fête de la poésie ; projection de film ; visite de la maison natale de F. Fabié ; lecture poèmes, de 14 h à 18 h.

Flavin.

- Concours de belote, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon de 14 h 30 à 18 h 30.

Montpeyroux.

- Concours de belote, à 20 h 30 à la salle des fêtes de St Rémy-de-Montpeyroux.

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades, de 10 h à 18 h 30.

Rodez.

- Concerto pour un cœur, de 21 h à minuit. Espace Antonin-Artaud (chapelle Paraire).

Saint-Santin.

- Concours de belote, à 20 h 30.

Samedi 6 mai

Decazeville.

- 20e festival "Mines de Jazz" – Concert avec Fabrice Eulry – en première partie duo de guitaristes avec Marc Pérez et Freddy Ricci, à 21 h à l’espace Yves-Roques.

Durenque.

- Dans le cadre du "Printemps des Poètes", fête de la poésie ; projection de film ; visite de la maison natale de F. Fabié ; lecture poèmes, de 14 h à 18 h.

Goutrens.

- Visite du musée Nos campagnes autrefois, de 14 h à 19 h.

- Lecture-spectacle sur la guerre d’Espagne, à 18 h à l’espace Georges-Rouquier, ouvert de 14 h 30 à 18 h 30.

Lacalm.

- Quine des gentianes, à 14 h 30 à la salle des fêtes.

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon de 14 h 30 à 18 h 30.

- Apéro concert avec le groupe Chapeau de paille, à 18 h.

- Concours de pétanque, à 14 h 30 au terrain de pétanque.

Luc.

- AFM Téléthon, à 18 h à la salle d’animation.

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades, de 10 h à 18 h 30.

Rodelle.

- Sport automobile – 11e montée historique de l’Aveyron, à 13 h 30 départ de St-Julien-de-Rodelle.

Rodez.

- Concerto pour un cœur, de 21 h à minuit. Espace Antonin-Artaud (chapelle Paraire).

- Concert avec le quatuor Stanzi, à la Menuiserie.

- L’intelligence du cœur, à partir de 16 h Espace Antonin-Artaud.

Saint-Christophe-Vallon.

- Concert violons, à 14 h 30 à la salle des fêtes.

Sainte-Geneviève-sur-Argence.

- Spectacle folklorique avec les groupes La Bourrée de l’Argence et La Sabotée Sancerroise, à 18 h au gymnase.

Sébazac-Concourès.

- Apéro-concert avec DéZaKorLéon suivi des groupes Deltaplane, Pork in Regress ; DJ avec Pagail et DM, à 19 h à La Doline.

Villecomtal.

- Bourse d’échange de plants et de graines, à 11 h à la médiathèque.

Dimanche 7 mai

Baraqueville.

- Foire au matériel agricole,

Bozouls.

- Vide-greniers, sur le long des allées Paul-Causse.

Campuac.

- Marché aux fleurs et plants ; déjeuner aux tripous, de 8 h à 14 h.

Cantoin.

- Quine de l’école, à 14 h 30 à la salle des fêtes.

Durenque.

- Dans le cadre du « Printemps des Poètes », fête de la poésie ; projection de film ; visite de la maison natale de F. Fabié ; lecture poèmes, de 14 h à 18 h.

Entraygues-sur-Truyère.

- 3e édition du festival les Arts’Olt, de 10 h à 18 h.

Goutrens.

- Visite du Musée « Nos campagnes autrefois » de 14 h à 19 h.

- Ouverture de l’espace Georges-Rouquier de 14 h 30 à 18 h 30.

Lacroix-Barrez.

- Ouverture du château de Valon de 14 h 30 à 18 h 30.

Le Monastère.

- Vide-greniers, vide-garages ; concert pop-rock ; exposition autos et motos de collection, de 10 h à 20 h au 11 avenue du Ségala.

Naucelle.

- Thé dansant animé par Alain Périès – 20h, repas, à 16 h à la salle des « 2 Viaducs ».

Pont-de-Salars.

- Concours de pétanque en doublette – Challenge Titi Cassan et Jacky Soulayrol, à 14 h 30.

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades, de 10 h à 18 h 30.

Rodelle.

- Sport automobile – 11e montée historique de l’Aveyron,

Rodez.

- Vide-greniers de l’association Un Toit pour Toi, de 9 h à 17 h à la salle des fêtes.

Saint-Christophe-Vallon.

- Vide-greniers, de 8 h à 17 h sur le parking de Netto.

Sainte-Eulalie-d’Olt.

- Marché « senteurs et saveurs », de 9 h à 18 h.

La Selve.

- Fête du muguet – repas animé par Benjamin Malric, à 20 h.

Villecomtal.

- Concert jazz, à 18 h à la Fabrique du Rougier.

Lundi 8 mai

Arvieu.

- Vide-greniers, de 8 h à 17 h. À Caplongue.

Cantoin.

- Bal traditionnel animé par Les Viodenaïres, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Castelnau-de-Mandailles.

- Conférence animée par Jean-Pierre Poma sur la construction du barrage de Castelnau-Lassouts, à 15 h à la salle des fêtes de Mandailles.

Le Cayrol.

- Jardifolies – Quine, à 14 h 30. à la salle d’animation. Troc aux plantes et outils de jardin ; initiation au fauchage à la faux, de 9 h à 13 h.

Durenque.

- Dans le cadre du Printemps des Poètes, fête de la poésie ; projection de film ; visite de la maison natale de F. Fabié ; lecture poèmes, de 14 h à 18 h.

Espalion.

- Troc de plants et de graines, de 14 h à 17 h à la salle de la Gare.

Goutrens.

- Ouverture de l’espace Georges-Rouquier, de 14 h 30 à 18 h 30.

Lacalm.

- Thé dansant des Gentianes animé par Gilles Saby et Francis Cavaroc – Soupe au fromage, à 15 h à la salle des fêtes.

Mouret.

- Randonnée des orchidées, à 9 h, rendez-vous devant la mairie.

Prades-d’Aubrac.

- Ouverture du lac des Picades, de 10 h à 18 h 30.

Saint-Geniez-d’Olt.

- Vide-greniers, de 8 h à 18 h au parking de la Roseraie.

Sébazac-Concourès.

- Marché aux fleurs et aux plants – Vide-greniers, de 9 h à 17 h à la salle du village de Concourès.

Vitrac-en-Viadène.

- Déjeuner tripes/escargots, à 8 h à la salle des fêtes.