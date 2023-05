Baraqueville : la grande foire agricole de retour dimanche 7 mai, des milliers de visiteurs attendus

La grande foire agricole de Baraqueville est de retour ce dimanche 7 mai. Plus de 400 commerçants sont attendus tout au long de la journée.

Depuis des décennies, c’est l’un des événements phares du printemps. Et la déviation n’y a rien changé : la foire de Baraqueville revient pour sa 66e édition ce dimanche 7 mai.

Plus de 30 000 visiteurs en 2022

Et espère bien de nouveau attirer les foules. L’an passé, après deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire, on dénombrait, selon les organisateurs, plus de 30 000 visiteurs sur une seule et même journée dans cette commune de 3 200 âmes ! Fort de ce "beau retour", comme nous titrions, l’association des commerçants "Vous, nous, Baraqueville" remet le couvert.

Plus de 400 commerçants attendus

Avec une recette qui a déjà fait son succès : c’est-à-dire que les stands de matériel agricole, neuf ou d’occasion, seront au cœur de l’événement. Mais ils ne seront pas les seuls. Car cette année, ce sont plus de 400 commerçants attendus avenue du centre, rue de l’Église, espace Raymond-Lacombe et ses abords, place de la mairie, place René Cassin, place François Mitterrand, place des tilleuls, rue de la mairie, rue Calhelon… bref, dans tout Baraqueville, ou presque !

Fête foraine

Et outre le matériel agricole, de nombreux autres stands devraient attirer les visiteurs. Parmi lesquels, on peut citer de la vente de vêtements, maroquinerie, accessoires mode, parfums, lingerie, articles ménagers et les immanquables plants en cette saison. La nourriture et les produits du terroir ne seront pas en reste.

Sans oublier les manèges pour les plus petits. Car comme chaque année, cette foire s’inscrit lors d’un week-end de fête foraine dans la commune du Ségala. En famille, entre amis, ou bien comme professionnels, il devrait ainsi y en avoir pour tous les goûts ce dimanche encore lors de la grande foire agricole de Baraqueville. En espérant que le beau temps soit de la partie…