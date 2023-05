Date, lieu, pilotes : tout savoir sur la deuxième édition du GP Explorer, après une première tonitruante

Course de Formule 4 mettant aux prises 22 personnalités d'Internet en France, le GP Explorer avait enflammé la plateforme de diffusion Twitch, le 8 octobre 2022. Une deuxième édition aura lieu !

Si l'Eleven All Stars, match de foot qui avait opposé les têtes d'affiche françaises et espagnoles du web, a été l'un des événements marquants d'Internet en 2022, le GP Explorer avait aussi frappé très fort. Organisé par le vidéaste Squeezie, ce grand prix de Formule 4 s'était déroulé sur le Circuit Bugatti du Mans et mettait aux prises 22 têtes d'affiche d'internet de l'Hexagone. Il avait été un véritable succès, le 8 octobre. Et bonne nouvelle : il revient !

Rendez-vous le 9 septembre !

Squeezie, de son vrai nom Lucas Hauchard, avait déjà fait monter la pression, mercredi 3 mai 2023. "Grosse annonce ce soir 20h sur ma chaîne Twitch", déclarait alors le YouTuber suivi par 18 millions d'abonnés. La nouvelle est ainsi tombée dans la soirée : un GP Explorer version 2 verra le jour ! La date et le lieu sont connus : rendez-vous le 9 septembre 2023, au Circuit Bugatti du Mans.

GP Explorer 2

22 pilotes

Comme c'était le cas lors de la première édition, le GP Explorer 2 mettra aux prises 22 pilotes, dispatchés en duos : il y aura donc 11 écuries. Si des visages déjà présents l'an dernier, comme le tandem Squeezie-Gotaga, la paire Sylvain-Pierre de Vilebrequin, ou encore le binôme Etienne-Amixem, seront de nouveau présents, il y aura de la nouveauté.

Mister V, Theodort, Baghera ou encore Horty, pour ne citer qu'eux, feront partie des nouvelles têtes. Pour l'heure, trois pilotes ne sont pas encore connus : le partenaire de Billy, qui a participé au Eleven All Stars, et le duo d'une écurie mystère. Voici les binômes d'ores et déjà connus :

Squeezie et Gotaga

Kaatsup et LeBouseuh

Depielo et Manon Lanza

Djilsi et Theodort

Billy et pilote à définir

Mister V et Théo Juice

Seb et Maghla

Etienne et Amixem

Sylvain et Pierre

AnaOnAir et Maxime Biaggi

Baghera et Horty

Ecurie mystère

Voici les line-ups pour le GP Explorer 2 !



Sylvain pour le doublé ?

La première édition du GP Explorer, le 8 octobre dernier, avait donné lieu à une course spectaculaire. Disputée sur 15 tours, l'épreuve avait vu Sylvain Levy et Depielo lutter pour la première place dans un dernier tour à couper le souffle.

Mais Depielo, pourtant parti en pole position après avoir survolé les qualifications, n'était pas parvenu à chiper la victoire à l'un des membres du duo qui anime la chaîne YouTube Vilebrequin. Sylvain finira par l'emporter... et pourra rêver de doublé avec Pierre, son fidèle acolyte.

Ouverture de la billetterie le 24 mai

L'ouverture de la billetterie pour cet événement qui pourra accueillir 60 000 spectateurs sera effective le 24 mai prochain. 40 000 personnes avaient pu assister au GP Explorer version 1. La course avait été retransmise sur la chaîne Twitch de Squeezie, qui avait battu un record : elle avait réuni plus d'un million de téléspectateurs, ce qu'aucune chaîne francophone n'était parvenu à faire, jusqu'alors, sur la plateforme de streaming.