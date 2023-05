Impôts : des avocats du barreau de Paris aident à la déclaration des revenus

Ces consultations sont gratuites, confidentielles, et s’adressent à tous, quel que soit votre lieu de résidence

Chaque année au moment de la déclaration des revenus, des avocats du Barreau de Paris, spécialistes du droit fiscal, vous conseillent et vous aident à remplir cette déclaration.

Ces consultations sont gratuites, confidentielles, et s’adressent à tous, quel que soit votre lieu de résidence. Elles ont lieu cette année le 11 mai de 9h à 18h dans toutes les mairies d'arrondissements, à l'exception du 12e arrondissement qui recevra les usagers à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 12e arrondissement située 181 avenue Daumesnil, de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Pensez à vous munir de votre déclaration de revenus 2022 et de tous les documents permettant aux avocats fiscalistes de vous aider.

Vous pouvez par ailleurs obtenir de l’aide pour remplir votre déclaration de revenus auprès des services des impôts.

Plus d'infos : impots.gouv.fr et par téléphone au 0 809 401 401, du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h.