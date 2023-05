Onet-le-Château. À la rencontre du "Monde enchanté d’Aniane"

Outre "Drakou" son premier livre jeunesse qui a juste été remanié et qui parle des légendes aveyronnaises, Aniane présentait à ses jeunes lecteurs, trois autres livres joliment illustrées et écrits en gros caractères : "Argiduna, le porteur de lumière", un petit farfadet qui ne veut pas prendre la suite de son père, car il souhaite être pâtissier… "La coquine famille coloquine", des petites coloquintes qui côtoient des citrouilles dans le jardin de Cendrillon et qui, par magie, prennent vie et découvrent le monde… et "Les perles de Néréa" des petites créatures marines qui cultivent leur jardin d’algues et font la course sur des poissons volants jusqu’au jour où une pluie de confettis bizarres, amène le petit lecteur à une sensibilisation sur la pollution plastique… "Dans tous mes livres, je délivre des messages pour mon jeune public, mais toujours en touches positives, je ne veux pas les braquer mais les faire réfléchir en restant dans un monde de féerie et de rêves…".

Mais au-delà de ces jolis livres, "Le monde enchanté d’Aniane", c’est avant tout un concept artistique et gourmand " car que serait notre monde sans la gourmandise ?….", à l’instar de ses délicieuses guimauves faites maison, ou ces petits sujets qu’Aniane réalise en miniatures après les avoir dessinés, comme autant de produits dérivés, fabriqués en séries limitées et qui ont tous le label "Fabriqué en Aveyron".