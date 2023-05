Bouquinerie, expo, web et macramé pour finir la semaine

Vous cherchez des choses à faire pour finir la semaine ? Pas mal d’animations sont proposées.

Jeudi 11 mai, c’est Arnaud aux fourneaux. De la cueillette à l’assiette, Arnaud fait vivre sa passion de la nature entre plantes sauvage et bonne cuisine. La pédagogie, l’a conduit à vivre en forêt en Inde . Au menu : poulet au lichen ou dahl aux plantes sauvages. Dessert : fondant au chocolat ou dessert surprise. De 10 h à 16 h, la B.I.M (Bouquinerie Infokiosque Mobile) vous propose ses ouvrages hétéroclites autoédités et/ou faits maison, fanzines, modes d’emploi, Diy… etc

Vendredi 12 mai, à partir de midi : tartines de saison et crudités De 15 h À 16 h : atelier macramé. Atelier gratuit ouvert à tous, débutants ou confirmés (travail de fils comme les cordelettes, lacets…) ainsi que sur le bois.

Samedi 13 mai

De 11 h à 15 h : "Aide numérique" animé par Jim qui propose une aide bénévole informatique (aide à l’utilisation et navigation internet, réparation logicielle et matérielle, installation de logiciels libres et Linux, approche de l’Intelligence Artificielle IA.) À partir de midi : galettes bretonnes.

Nouvelle expo

Du 10 mai au 8 juillet, Sara Paget et Magali Thomas proposent leurs univers riches de créativité.

