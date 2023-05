Quand et quoi publier sur LinkedIn ?

(ETX Daily Up) - Vous souhaitez booster votre engagement et augmenter votre reach sur LinkedIn ? Voici quelques conseils qui vous aideront à publier intelligemment sur le réseau social professionnel.

Les résultats d'une étude menée par Richard van der Blom, dans le rapport "Creativity and Innovation Network, sur 2.000 posts publiés entre février et mars 2023, permettent d'avoir un aperçu des bonnes pratiques à adopter pour améliorer ses performances sur LinkedIn.

Un timing à privilégier

Pour obtenir les faveurs de l'algorithme, le plus important est de respecter un rythme de publication régulier, informe l'infographie partagée par Dominique Hoppe sur le réseau social professionnel. D'après le rapport, il faudrait publier entre une et trois publications par semaine, en respectant un intervalle de minimum 18 heures par post pour éviter "la cannibalisation", autrement dit pour éviter qu'un post ne fasse de l'ombre aux autres.

Au niveau des horaires, privilégiez plutôt le lundi entre 9h30 et 13h, le mardi de 8h à 11h30, le mercredi de 9h jusqu'à midi environ, le jeudi de 8h à 13h, le vendredi de 13h à 15h30, le samedi de 10h à 13h45 et le dimanche de 12h30 à 14h45.

Outre les horaires à privilégier, il faudra également faire attention aux 90 premières minutes, capitales pour générer de l'engagement.

Les formats plus engageants

Certaines publications sont plus engageantes que d'autres. D'après les résultats, c'est le document PDF qui s'impose avec un reach de 2,2x et 3,4x, suivi par le sondage avec un reach de 2,1x à 2,9x et enfin le format carrousel avec un reach de 1,8x à 2,3x. Les articles, newsletter et même les liens externes arrivent quant à eux en bas de classement avec respectivement un reach de 0,1x à 0,2x, 0,2x à 0,9x et 0,4x à 0,5x.

L'étude conseille aussi d'ajouter entre deux et six hashtags, de ne pas commenter en premier ses posts mais de répondre aux commentaires publiés, ce qui peut apporter plus de 20% de croissance dans la première heure ou à défaut dans les douze heures.

Les posts longs sont aussi plus performants. Pour générer plus d'engagement, il faudra réaliser des publications de 1200 à 1600 caractères.

Les petits plus

Pour les utilisateurs actifs, le mode créateur peut s'avérer un atout. D'après l'étude, si un utilisateur publie au moins deux fois par semaine, le mode créateur peut apporter entre 15% et 35% de portée supplémentaire sur les posts en moyenne.

A savoir également que selon le type d'engagement, un post peut être boosté différemment. Un "like" rapporterait une vue supplémentaire, tandis qu'un clic sur "voir plus" en génère quatre de plus. Le partage et le commentaire sont quant à eux encore plus engageants, générant respectivement sept et douze vues supplémentaires.

Ce qu'il ne faut pas faire

Après les "Do's", voici les "Don'ts". L'étude recommande plusieurs choses à ne pas faire afin d'éviter de pénaliser la portée de vos publications : ne pas utiliser plus de dix émojis par post et pas plus de quatre sur la même ligne, ne pas mentionner plus de quinze comptes par post et ne pas modifier votre post dans les dix minutes qui suivent sa publication.