Un nouveau look pour l’Atmosphère Vinyl Shop

Le disquaire lance sa saison estivale et propose deux salles, pour chiner des vinyles et un espace bar pour se détendre et parler de musique.

C’est par une soirée rock particulièrement conviviale qu’Alban Ferreira a lancé, samedi, la nouvelle saison de son Café Shop Atmospère après une fermeture d’un mois pour cause de réaménagement.

Satisfait de l’année passée, Alban souhaitait pérenniser son activité en gardant le concept original qu’il a mis en place en juillet 2022 : un bar boutique autour de sa passion de la musique et des vinyles. "La clientèle a grandi au fil du temps, s’est fidélisée et les concerts ont eu du succès. Par contre, le lieu était devenu trop exigu", dit-il.

Offre élargie

Élargissant son offre, Alban a ouvert une deuxième salle. D’un côté, il propose un vrai espace vente de vinyles neufs et d’occasion ainsi que de matériel hi-fi avec deux points d’écoute. "La platine est là et les casques sont prêts à être utilisés !", sourit-il.

De l’autre, le bar est cosy et chaleureux avec plus de places assises et un coin piano pour faire des bœufs. "J’ai voulu proposer autre chose, sortir du décor habituel des cafés !", ajoute-t-il.

L’ensemble est très réussi avec une terrasse qui a doublé de volume pour les beaux jours à venir. Alban programmera également deux concerts par mois. "Une scène pop rock pour faire connaître entre autres des musiciens de proximité. À ce propos, les CDs de Doum Doum Lovers, Anà et City of Exiles, les trois groupes qui se sont produits samedi, sont en vente à la boutique." Il est aussi à la recherche de vinyles et de hi-fi (platines et autres…).

Ouvert du mardi à samedi de 10 h à 20 h (et plus ce jour-là

si soirée musicale), 47

rue de la République. Contact : 06 70 76 91 40