Rodez : la Musique de la Légion Etrangère en concert à l'amphithéâtre

Le 24 mai, soit moins d'un mois avant leur grand concert à l'Olympia, la troupe de la Légion étrangère donnera un concert exceptionnel.

C'est en soi un bel événement qui aura lieu le 24 mai, à l'Amphithéâtre. La troupe de la Musique de la Légion étrangère, la MLE comme elle est plus communément appelée, fera une halte à Rodez. Une première pour cet orchestre qui ne donne pas moins de 70 concerts par an, la plupart à l'étranger. Mais ce n'est pas un hasard non plus si ce concert a lieu à Rodez. Le colonel Thomas Riou, commandant de la 13e DBLE basée à la Cavalerie y est en effet pour beaucoup.

Consolider l'implantation

de la Légion dans l'Aveyron

"La MLE a déjà joué à Millau, elle devait rejouer à Millau, mais j'ai demandé à pouvoir jouer à Rodez. Notre implantation sur la Larzac et le sud Aveyron est réussie, et je veux consolider cette implantation dans l'Aveyron tout entier" explique en substance le colonel Riou. Ce dernier ne manque d'ailleurs pas d'arguments pour souligner l'attachement à l'Aveyron de cette 13e DBLE composée de 1300 hommes. "Dès que l'on peut travailler en circuit court, ou avec des entreprises locales, on le fait. Quand il y a un problème, comme pour les incendies par exemple, nous sommes au soutien des Aveyronnais... Organiser ce rendez-vous exceptionnel à Rodez participe de la même démarche".

À Rodez, où l'on se réjouit de cette présence de la 13e, qui fut notamment remarquée lors du défilé du 14 juillet dernier, les élus ont décidé de jouer le jeu, en mettant notamment à disposition l'Amphithéâtre. Il faut dire que la MLE jouit d'une solide réputation. " En France, on parle volontiers des chœurs de l'Armée Rouge, mais à Moscou, on parle de la Musique de la Légion Etrangère", insiste le colonel Riou, tout en relatant l'accessibilité de ce rendez-vous. " C'est un concert pour toute la famille, où la troupe jouera aussi bien du Piaf que du Rolling Stones, mais aussi de la musique militaire ou de la musique classique. Les militaires qui composent cette troupe ont été recrutés parce que ce sont des musiciens. Mais ils restent avant tout des combattants".

Des places entre 10 et 20 euros

D'ailleurs, cette même troupe jouera le 18 juin à l'Olympia. Reste que si le tarif des places, à Paris, se situe entre 45 et 99 euros, à Rodez, il est proposé à 20 euros pour les adultes et 10 euros pour les enfants. "Et ce sera le même concert qui sera donné", souligne le colonel Riou, tout en spécifiant que les bénéfices de cette soirée sont destinés à l'association qui vient notamment en aide aux familles des légionnaires.