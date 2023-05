Retransmission, ville hôte, participants : tout savoir sur la finale de l'Eurovision, qui a lieu ce samedi 13 mai

La finale de la 67e édition de l'Eurovision aura lieu samedi 13 mai 2023. Voici tout ce qu'il faut savoir sur un événement toujours très suivi.

C'est un grand classique du mois de mai : le concours de l'Eurovision va livrer le verdict de sa finale ! Le rendez-vous est fixé au samedi 13 mai 2023. Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'événement.

Où et quand suivre la finale ?

Dès 20h35, samedi soir, France 2, qui diffusera l'intégralité des finales, proposera un premier programme de 25 minutes. "Escapade à Liverpool" fera un gros plan sur les préparatifs de l'édition 2023 du Concours Eurovision de la chanson. Dès 21 heures, la grande soirée se lancera alors, présentée par Laurence Boccolini et Stéphane Bern, toujours sur la chaîne numéro 2.

Quelle ville accueille la soirée ?

Comme le veut la tradition, le pays hôte est, normalement, celui qui a remporté la dernière édition de l'épreuve. En 2022, c'est l'Ukraine qui a été titrée avec Kalush Orchestra. Le pays avait déjà accueilli la compétition en 2005 et en 2017, mais il fait, depuis le 24 février 2022, face à l'invasion russe sur son territoire.

Malgré plusieurs mois de discussions, l'Union européenne de radiotélévision (UER) a décidé, en juin 2022, de fixer un autre lieu pour l'édition 2023 de l'Eurovision. En juillet, l'instance indique que le Royaume-Uni sera le pays hôte.

La BBC et l'UER reçoivent 20 candidatures et retiennent celles de sept villes en août. Glasgow et Liverpool arrivent en finale : c'est la seconde qui est finalement choisie, en octobre. La Liverpool Arena sera l'hôte de la soirée.

Qui est qualifié pour la finale ?

Il y aura, en tout, 26 nations en finale. Plusieurs pays étaient d'ores et déjà qualifiés pour la dernière manche : l'Ukraine, tenante du titre, le Royaume-Uni, hôte de la compétition, ainsi que la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne.

Pour les autres, ils ont été contraints de passer par les demi-finales pour gagner le droit de participer à la soirée de samedi. La première demie s'est tenue mardi 9 mai : 10 des 15 pays en lice ont obtenu leur billet pour Liverpool : la Norvège, le Portugal, la Suède, la Serbie, Israël, la République Tchèque, la Finlande, la Suisse, la Croatie et la Moldavie.

La deuxième demi-finale a livré son verdict jeudi 11 mai 2023, 16 pays étaient en lice, et les 10 derniers billets ont trouvé preneurs pour la finale : l'Albanie, Chypre, l'Estonie, la Belgique, l'Autriche, la Lituanie, la Pologne, l'Australie, l'Arménie et la Slovénie.

Qui représentera chaque pays ?

Chaque pays a annoncé l'artiste et la chanson sélectionnés pour la soirée de samedi. Pour la France, c'est La Zarra qui a été choisie. La chanteuse de 35 ans n'interprétera pas "Tu t'en iras", certifié disque de platine, mais "Evidemment". Côté italien, c'est Marco Mengoni qui sera à l'affiche, 10 ans après sa première participation : en 2013, il avait également porté les couleurs transalpines lors de la finale de l'Eurovision.

Qui passera en premier ? Qui passera en dernier ? L'ordre fixé pour la soirée de ce samedi a également été défini. La France passera en 6e position. Voici les participants par pays, et le titre qu'ils interpréteront, dans l'ordre de passage :

Autriche : Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?

: Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar? Portugal : Mimicat - Ai Coração

: Mimicat - Ai Coração Suisse : Remo Forrer - Watergun

: Remo Forrer - Watergun Pologne : Blanka - Solo

: Blanka - Solo Serbie : Luke Black - Samo mi se Spava

: Luke Black - Samo mi se Spava France : La Zarra - Evidemment

Chypre : Andrew Lambrou - Break A Broken Heart

: Andrew Lambrou - Break A Broken Heart Espagne : Blanca Paloma - Eaea

: Blanca Paloma - Eaea Suède : Loreen - Tattoo

: Loreen - Tattoo Albanie : Albina & Familja Kelmendi - Duje

: Albina & Familja Kelmendi - Duje Italie : Marco Mengoni - Due Vite

: Marco Mengoni - Due Vite Estonie : Alika - Bridges

: Alika - Bridges Finlande : Käärijä - Cha cha cha

: Käärijä - Cha cha cha République tchèque : Vesna - My Sister's Crown

: Vesna - My Sister's Crown Australie : Voyager - Promise

: Voyager - Promise Belgique : Gustaph - Because Of You

: Gustaph - Because Of You Arménie : Brunette - Future Lover

: Brunette - Future Lover Moldavie : Pasha Parfeni - Soarele şi Luna

: Pasha Parfeni - Soarele şi Luna Ukraine : TVORCHI - Heart of steel

: TVORCHI - Heart of steel Norvège : Alessandra - Queen of Kings

: Alessandra - Queen of Kings Allemagne : Lord of the Lost - Blood & Glitter

: Lord of the Lost - Blood & Glitter Lituanie : Monika Linkytė - Stay

: Monika Linkytė - Stay Israël : Noa Kirel - Unicorn

: Noa Kirel - Unicorn Slovénie : Joker Out - Carpe Diem

: Joker Out - Carpe Diem Croatie : Let 3 - Mama ŠČ!

: Let 3 - Mama ŠČ! Royaume-Uni : Mae Muller - I Wrote A Song

Comment voter ?

Première règle d'or : il n'est pas possible de voter pour le pays dans lequel on se trouve. "La règle clé du concours Eurovision de la chanson est que les téléspectateurs ne peuvent pas voter pour la chanson représentant leur propre pays, garantissant l'impartialité et une concurrence loyale", rappellent les organisateurs.

Il sera possible de voter directement depuis le site de l'Eurovision, sur ce lien, ou par téléphone/SMS, via le numéro qui sera directement affiché à l'écran par le diffuseur, samedi soir. À noter que les jurys de chaque pays apportent eux aussi leur vote.

Et ce même vote se porte sur les 10 chansons préférées : de 12 à 1 point selon l'échelle de préférence (12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 point). Le cumul des votes du jury et des téléspectateurs est ensuite effectué, et permet ainsi de dresser le classement final. Qui succèdera à l'Ukraine ?