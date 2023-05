Conques-en-Rouergue. Une conférence à trois voix pour revisiter l’histoire de l’abbatiale

L’objectif de cette conférence à trois voix est de restituer l’ensemble des travaux académiques commencés voici plus de dix ans et motivés par une idée : éclairer, d’un jour nouveau, l’histoire des travaux de construction d’un monument exceptionnel du Moyen Age européen.

La conférence s’intitule "L’histoire de l’abbatiale de Conques revisitée : l’apport de la géologie" avec Jean-David Vernhes, Axelle Piras et Rémi Guérin. Jean-David Vernhes est enseignant-chercheur en géosciences, et Axelle Piras et Rémi Guérin sont élèves-ingénieurs en géologie (Beauvais, Institut Polytechnique UniLaSalle).

En 2009, lors de la 167e session du Congrès Archéologique de France qui se déroula en Aveyron, un relevé estimatif de la répartition des pierres de taille de l’abbatiale Sainte-Foy de Conques, suivant leur type pétrographique, fut proposé pour la première fois. Très méritoire, ce travail n’avait cependant pas été réalisé par des géologues de métier.

Entre 2012 et 2016, des élèves de l’institut UniLaSalle, à Beauvais, travaillèrent dans le cadre de leurs études sur les trois grands types de pierres en présence (grès permiens, calcaire hettangien, schistes cambro-ordoviciens), aussi bien sur l’édifice que dans les zones d’approvisionnement supposées.

En 2019-2020, une campagne de relevés photogrammétriques a permis d’acquérir un bloc numérique 3D externe de l’abbatiale, complété en septembre 2022 par une acquisition à l’intérieur du monument.

Rendez-vous ce soir à 18 h 30 dans l’auditorium du Centre européen de Conques. Les conférences sont organisées en partenariat avec le Centre de documentation historique de Conques. Informations au 05 65 71 24 00. Entrée libre.