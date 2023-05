Villefranche-de-Panat. Des projets fédérateurs au club de couture

La section couture de l’association Familles rurales Alrance Villefranche-de-Panat se réunit tous les lundis après-midi de septembre à juin. Une vingtaine d’adhérentes se retrouvent chaque semaine autour des plaisirs du fil et de la laine. Cette saison, Isabelle Lascours de O Bar a Coudra propose une intervention mensuelle pour découvrir trucs et astuces qui facilitent la tâche de nos couturières.

Des lovely bags pour la bonne cause

De leur côté, les membres du groupe ont aussi décidé de travailler sur des projets collectifs proposés par les membres elles-mêmes en fonction de leurs compétences et intérêts. Des séances collaboratives et des savoirs partagés. Dernier projet en date, la réalisation de Lovely bags. Une action solidaire car les Lovely bags sont destinés à être distribués dans les hôpitaux pour améliorer le quotidien des femmes ayant subi une mastectomie. Ce sont donc près de 20 Lovely bags qui ont été réalisés par les membres de la section. Certaines ont ajouté des messages personnalisés, et les réalisations ont été déposées au point de collecte Les fées décors à Réquista. Félicitations aux membres du groupe pour leur implication dans ce projet. Pour plus d’informations sur la section, n’hésitez pas à contacter Lysiane au 07 77 30 68 23.