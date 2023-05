Rodez. Les vététistes ardéchois séduits par la discipline

Les pensionnaires du Creps de Vallon-Pont-d’Arc ont profité des sentiers millavois.

Revendiquer que Millau est une capitale des sports de pleine nature, c’est une chose. L’entendre de la part d’usagers venus d’ailleurs en est une autre. Pendant quatre jours, les élèves du Creps de Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche) ont profité de ce magnifique terrain de jeu pour valider les modules du Diplôme d’État VTT, pour devenir moniteurs.

Si les Alpes sont plus à leur portée, les Ardéchois préfèrent Millau et le Sud-Aveyron pour les conditions qui leur sont offertes.

Guillaume Gerentes, formateur, roule depuis quinze ans à Millau et aux alentours. "Au début, je venais plutôt du côté de Sainte-Enimie, dans le haut des gorges du Tarn, raconte-t-il. C’étaient des vieux sentiers, avec le même principe qu’ici mais, étant moins roulés et moins entretenus, ils se sont refermés." Pour retrouver les mêmes caractéristiques et la même technicité, il a donc fait quelques kilomètres, changé de département et découvert Millau.

"C’est un secteur vaste, varié, avec un super développement des acteurs locaux, souligne-t-il. Chaque année, il y a des nouveautés, les chemins sont entretenus par les locaux et la végétation s’y prête bien."

En plus des sentiers entretenus, les cyclistes ardéchois profitent de l’implantation de Millau et de ses routes, pour enchaîner les descentes sans perte de temps.

"On vient aussi pour l’accueil que l’on reçoit, note Edmond Gayral, autre encadrant de la formation. On sent que les gens ont la passion de la terre. Ici, il y a un mélange et une acceptation qu’il n’y a pas ailleurs. Tout le monde, et notamment le monde agricole, comprend que les sports de pleine nature sont importants d’un point de vue économique. Des élus de l’Ardèche sont venus en visite pour observer ce qui se fait."

Les stagiaires ont aussi conscience de tout le travail mené par le Parc naturel régional des grands causses pour l’entretien et la communauté de communes Millau grands causses pour la gestion : "Quand on est à vélo, en canyon, ou en randonnée, on évolue toujours chez les autres, explique Edmond Gayral. Dans notre formation, il y a un gros travail de sensibilisation là-dessus."

" Il n’y a pas ça ailleurs en France "

Ces problématiques, le Millavois Paul Gayral, qui les accompagne pendant ces quatre jours les connaît bien. Lui, qui a notamment développé la Monotrace pour l’entretien des sentiers, est à même de leur expliquer tout le travail qui est réalisé sur le territoire. "On a récemment réalisé le bikepark du Viaduc avec la communauté de communes et l’entretien des chemins naturels de la part du Parc des grands causses nous permet d’avoir de vraies infrastructures de VTT", abonde-t-il.

Chose qu’il est difficile de trouver ailleurs en France, malgré les reliefs alpins parfois plus vendeurs sur le papier. "Même en étant d’Annecy je préfère venir ici, ajoute Antoine Bouqueret, le troisième formateur. Il n’y a pas ça ailleurs en France. On a moins de partage de la part des acteurs locaux qui entraîne moins de développement de la pratique du vélo. On sent vraiment qu’il y a un travail qui est fait avec les vététistes pour le développement du VTT."

Grâce à ce regard extérieur qui profite chaque année de la diversité des paysages caussenards pour former les futurs moniteurs de VTT, il est facile de s’apercevoir que, malgré les quelques conflits d’usage qui existent sur le territoire, l’herbe n’est pas forcément plus verte ailleurs. Il reste maintenant à revitaliser certaines mottes pour avoir une belle pelouse.