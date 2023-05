Onet-le-Château. Quand le sport est complice d’une belle amitié

C’est le bowling qui a fait se rencontrer Georges et Christian, il y a une douzaine d’années, pour leur entreprise respective et depuis, ils ne se sont jamais lâchés…

C’est aussi le bowling et malheureusement son incendie, qui va acter les débuts de Christian, le président du club de bowling, dans la team des Touroulis présidée par Georges "On ne pouvait plus jouer au bowling, j’ai commencé comme ça, mais en crachant les poumons, même si j’avais fait beaucoup de sport avant, dont du foot de haut niveau. Ma première course avec Georges, c’était à Laissac en 2019 et c’était dur, d’autant que ce faux jeton de Georges m’annonçait de petites côtes, qui en fait étaient énormes", vite repris par Georges "Moi, c’est grâce à Christian que je suis venu au bowling et j’y suis de plus en plus impliqué, même en compétitions… d’autant que je fais moins de courses…" D’ailleurs, depuis l’an passé, l’élève a dépassé le maître et Christian performe en course à pied au point de vouloir s’attaquer cette année, au challenge Groupama, en visant le leadership de sa catégorie, pas moins, mais du coup, en squeezant quelques compétitions de bowling… le monde à l’envers ! "Contrairement au bowling, la course à pied me donne l’impression d’être vivant et de passer outre mes problèmes de santé", reconnaît le sportif qui complète "Mais la course à pied, comme le bowling, permettent de s’amuser et ce, quel que soit son niveau. La fatigue physique est une fatigue saine. Le sport est un réel challenge et le défi est d’y arriver, de ne jamais abandonner…" Et ce ne sont pas l’amour du foot et les années de pratique (50 pour Georges et 30 pour Christian) qui prouveront le contraire, même s’ils le reconnaissent "que maintenant, on va voir jouer les jeunes !".

Il y a tellement de connivence chez ces deux-là, tellement de points communs, que cela ne peut pas être un simple hasard, quand on sait par exemple qu’ils ont le même classement, qu’ils jouent dans la même équipe et donc forcément ont eu récemment la même médaille pour une jolie 3e place… Pour l’anecdote, ils ont aussi la même montre qui décompte à la fois les kilomètres et les strikes et toutes deux affichent, ça ne s’invente pas… les mêmes pulsations cardiaques ! Au fait c’est Christian le président du club de bowling et Georges celui des Touroulis, ou l’inverse ? Ce n’est certainement pas la photo qui vous donnera la bonne réponse, puisque nos deux amis ont inversé leur tenue !