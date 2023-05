Gilles et Jérôme Noël, les chanteurs aveyronnais ont réinventé l'hymne de l'Occitanie avec deux versions festives en occitan et en français du "Se canto".

Depuis le 4 mai, le nouveau titre des célèbres jumeaux aveyronnais, Gilles et Jérôme Noël, est sorti sur les plateformes de streaming audio.

Ce mardi 9 mai, ils sont venus le présenter et le chanter dans les locaux de la rédaction de Centre Presse Aveyron, avant le tournage du clip tourné ce samedi au Festival de bandas à Condom dans le Gers.

"On nous filmera sur scène mais aussi dans les rues de la ville, on chantera les deux versions de "Se Canto" ! Il y aura avec nous le tromboniste de Toulouse Rémi Vidal, qui collabore notamment avec BigFlo&Oli, plusieurs musiciens et un chœur d'hommes habillés dans un esprit de féria", avaient confié Gilles et Jérôme dans nos colonnes en avril dernier.

Ils chantent leur amour de la région et du Sud

Les deux frères aveyronnais Les Jumeaux chantent leur amour de la région et plus largement du Sud de la France. Après avoir consacré leur dernier titre aux mineurs de fond de Decazeville en 2021, où travaillait leur papa, c'est à toute l'Occitanie que s'adressent cette fois Gilles et Jérôme.

La Région s'est dite prête à se faire le relais de ce remix du Se Canto, et l'ancien député des Pyrénées-Atlantiques Jean Lassalle a accepté de devenir l'ambassadeur du titre. La musique va également faire le tour des écoles bilingues occitanes, certaines ont déjà accepté de l'inscrire dans leur programme.

