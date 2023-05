Onet-le-Château. Une année riche en rencontres pour les adhérents de la Fénarac12

Une quarantaine d’adhérents et membres du CA ont participé à l’assemblée de la Fénérac12, qui s’est déroulée à l’Eldorado, en présence de nombreuses personnalités et intervenants, dont M. Douziech représentant le maire d’Onet, Mes Azemar et Bourdoncle pour la CMA, M. Morillas (Carsat), Mmes Chamaillou et Cledes (CPAM), Mme Cubaynes (Solimut), Mme Daubiès (M2P), Mme Garric (veufs et veuves), ainsi Mme Theurière, M. Sauvagnac et M. Ribota représentants la Fénarac dans la région Occitanie. Après un mot de bienvenue du vice président Christian Cazals (en l’absence de Gérard Marty, pour raison de santé), Marie Thérèse Marty a présenté un bilan d’activités riche de rencontres, comme la rando au Puech de Cassagnes ou la journée en Marjorie, par exemple, d’ateliers (informatique, sur l’équilibre…) et de réunion d’information (avec maître Selieye, avec la CMA ou encore la Solimut) et a donné quelques dates des animations à venir, en particulier la rando annuelle qui se déroulera le 8 juin dans le Villefranchois et le voyage en Alsace, au mois d’octobre… Le bilan financier présenté en équilibre par le trésorier Michel Garibal, a été adopté à l’unanimité. Des interventions de la salle ont conclu cette assemblée et tous se sont retrouvés autour du verre de l’amitié et d’un repas pris en commun, sur place.