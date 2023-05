Saint-Saturnin-de-Lenne. Amarian Chatelin, nouveau gérant du bar-restaurant du tiers-Lieu

La municipalité de Saint-Saturnin-de-Lenne a donné l’identité du gérant du bar-restaurant du Tiers Lieu. Il s’agit d’Amarian Chatelin, âgé de 25 ans, qui habite Pomayrols où il a "eu le bonheur de vivre près de la nature".

Ses parents lui ont donné le goût de la cuisine ainsi que des produits sains et naturels. En 3e, lors du stage de découverte d’un métier qu’il a fait au Suquet, chez Bras, Amarian a compris qu’il pouvait donner un avenir à son goût pour la cuisine. Ainsi, à 15 ans, " je me lançais, dit-il, dans un CAP cuisine en alternance et intégrais Le Belvédère à Bozouls. J’ai poursuivi par le BP cuisine préparé au restaurant Le Pastis à Montpellier, puis par le CAP pâtisserie chez Clément à Rodez. ". Ensuite, muni de ses diplômes, Amarian a choisi de travailler dans des restaurants très différents. " J’ai évolué chez des patrons jeunes. Me lancer sans trop attendre a toujours été une évidence pour moi ", dit-il.

Aussi, depuis deux ans, Amarian recherchait une opportunité en accord avec ses aspirations : "une vie saine dans un village dynamique". Le projet de Saint-Saturnin a retenu son attention et il est heureux de voir sa candidature acceptée.

"Je souhaite faire du Saint-Sat un lieu qui nous ressemble, festif, agréable, où les gens du coin et ceux de passage se retrouvent autour d’une bonne cuisine. Je travaillerai avec des produits locaux. Mon optique est de proposer un service ouvrier en semaine et l’été des menus plus travaillés, avec carte des vins et carte de viandes grillées ainsi qu’un concert par semaine", dit-il.

Le restaurant Le Saint Sat doit ouvrir le 15 septembre. Amarian Chatelin affirme : "En attendant, je resterai chef de cuisine à La Compagnie à Rodez tout en travaillant sur mon projet : choix des matériaux, aménagement intérieur, sélection des producteurs… et le 15 septembre, je serai prêt à écrire la première page de la belle aventure du Saint-Sat".