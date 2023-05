De la courge pour remplacer les emballages plastiques

(ETX Daily Up) - En gratin ou en crumble, sinon pour fabriquer des lanternes à l'occasion d'Halloween, les courges s'emploient de nombreuses manières. En Ouzbékistan, on leur a trouvé une utilité supplémentaire en transformant l'une de leur congénère, la calebasse, en emballage pour remplacer le plastique à usage unique.

C'est comme si Mère Nature avait déjà tout prévu... Connaissez-vous la calebasse, une plante liane qui donne naissance à des courges en forme de gourde ? A l'époque précolombienne, on se servait déjà de cette cucurbitacée comme récipient pour servir le maté, la boisson traditionnelle des Amérindiens Guaranis. On creusait sa chair pour faire sécher l'écorce avant de l'utiliser. Les récipients désormais en terre cuite ou en verre ont d'ailleurs gardé cette forme ovoïde à la base.

Moins connue que le potiron ou la butternut dans les latitudes tempérées, cette courge n'en est pas moins intéressante de nos jours. En Ouzbékistan, la chaîne de cafétérias Zërna a eu l'idée de ressortir des grimoires cette méthode de conservation pour réduire la pollution générée par les emballages plastique. Repérée par Creapills, cette initiative reprend les mêmes principes opérés dans l'Antiquité en pelant et en faisant sécher la calebasse afin de l'utiliser comme récipient pour conditionner des fruits secs, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Imaginé en collaboration avec l'agence de marketing Synthesis, cet emballage naturel est intéressant à plus d'un titre : non seulement sa forme mais aussi son écorce épaisse permettent d'envisager un transport facilité, mais en plus il se dégrade en une seule année. Par comparaison, un sac en plastique peut mettre entre 100 et 400 ans pour se décomposer, selon sa composition.

Rappelons que le plastique a été inventé au XIXe siècle et a envahi le quotidien. Selon l'Ademe, qui s'appuie sur des données de PlasticsEurope, 368 millions de tonnes de plastique ont été produits en 2019. Et selon les projections du WWF, sa fabrication devrait être multipliée par deux d'ici 2040. Si aucune action n'est entreprise pour réduire la cadence, on pourrait trouver davantage de plastique dans les océans que de poissons d'ici 2050, avait souligné la fondation Ellen MacArthur. On estime qu'un camion poubelle de plastique se déverse chaque minute dans les mers.

En France, la loi anti-gaspillage prévoit une réduction de 20% des emballages plastique à usage unique d'ici 2040. Tandis que l'impression du ticket de caisse ne sera plus automatique dès le 1er août prochain, la restauration rapide est pour sa part dans l'obligation désormais d'utiliser des contenants réutilisables pour son service à table.