Druelle Balsac. Le club de twirling en finale N2 pour la première fois de son histoire

Le club de twirling bâton druellois disputait la demi-finale du championnat de France à Nègrepelisse (82) pour la filière N2. Seuls les 8 premiers du classement France en duo et les 12 premiers en solo sont qualifiés pour la finale du championnat de France N2. Cloé Solignac était très fière de la performance de tous les athlètes car le club sera présent pour la première fois depuis sa création en 2017 pour cette finale N2. Pour la catégorie solo benjamin, Djouliann Benhoumeur termine 2e (3e classement national). Marième Cisse a fini 4e dans la catégorie Solo Cadette (35e classement national). En solo senior N2, Lauriane Gendre s’est emparée de la 3e place (17e classement national). En duo Cadette N2, Marième Cisse et Célia Cayssials raflent la médaille d’or (6e classement national). En duo senior N2, Angélina Pourcel et Cloé Solignac se classent 2es (6e classement national).

L’aventure continue pour 3 chorégraphies sur les 7 proposées au départ de la compétition N2 : le duo cadet, le duo senior et le solo benjamin. Cap vers la finale N2 qui se déroulera à Gien le 3 et 4 juin prochain. Merci à la dynamique coach Cloé. Prochain rendez-vous, la demi-finale N3 à Temple-sur- Lot les 20 et 21 mai prochain avec encore 10 chorégraphies en lice (solos, duos, équipes).