Decazeville. Vite lu

Le passage du 19-Mars-1962 inondé. Suite aux fortes pluies de ces derniers jours, le passage du 19-Mars-1962, qui relie la gare routière au Broual et Trépalou, rencontre des remontées d’eau. Étant au niveau du Riou Mort, des pompes permettent d’évacuer l’eau. Mais ces pompes sont vieillissantes et ne fonctionnent plus à plein rendement. La municipalité decazevilloise est bien consciente du problème. En attendant, quand l’étendue d’eau est trop importante, des déviations sont mises en place.

Inscriptions pour les écoles. La mairie de Decazeville informe que les inscriptions vont s’ouvrir pour les écoles, pour la rentrée 2023-2024 (concernant ceux qui rentrent en maternelle ou bien les enfants qui ne sont pas encore scolarisés sur la commune). Du 1er au 16 juin, sur rendez-vous à prendre en mairie : 05 65 43 87 03.

Rencontre BD-livres le 24 juin à Super U. Le samedi 24 juin, de 10 heures à 17 heures, il sera proposé une rencontre-dédicaces avec les auteurs de BD et de livres en la galerie marchande du magasin Super U, à Decazeville.