Villefranche-de-Rouergue. Ce dimanche, les U15 aussi jouent une finale

Invaincus durant tout le Championnat, les U 15 de l’entente Villefranche XIII Aveyron-Cahors XIII, ont poursuivi leur parcours sans faute lors des phases finales : ils se sont qualifiés pour la finale du Championnat de France à IX.

Samedi, les U 15 de l’entente Villefranche XIII Aveyron-Cahors XIII étaient opposés à Plaisance-du-Touch sur le terrain des banlieusards toulousains pour le compte des demi-finales du Championnat de France à IX.

Ce rendez-vous pour les Villefrancho-Cadurciens avait un goût de revanche car leurs adversaires du jour étaient un peu leur "bête noire". Lors de la saison passée, les joueurs de Plaisance avaient barré la route aux joueurs de l’entente lors des matchs éliminatoires.

Cette saison, il était temps de remédier à cela. Bien présents à ce rendez-vous, les Villefrancho-Cadurciens ont mis fin à la suprématie toulousaine en s’imposant par 24 à 30.

Bien en place durant toute la partie, les Villefrancho-Cadurciens n’ont jamais lâché prise. Pour preuve l’évolution du score : 0-6 (essai Louis Tranier, transformation Baptiste Baldy) ; 6-6 ; 12-6 ; 12-12 (essai Louis Tranier, transformation Baptiste Baldy) ; 12-14 (pénalité Baptiste Baldy) ; 12-20 (essai Louis Tranier, transformation Baptiste Baldy) ; 12-24 (essai Tom Marty) ; 16-24 ; 20-24 ; 20-30 (essai transformation Baptiste Baldy) ; 24-30.

Faisant preuve de ténacité et d’un engagement physique total, ils ont atteint leur double objectif : briser le signe indien face à Plaiance du Touch et aller en finale ! Bravo à tous les joueurs, bravo aux entraîneurs et bénévoles qui les accompagnent. Et maintenant tout pour la finale. Deux formations en Finale de Championnat de France. Un gage de qualité de la formation locale !

Le programme de la semaine de l’Ecole des Jeunes

Mercredi entraînement : U9 et U11 de 17 h 30 à 18 h 30, U13 de 18 h 30 à 19 h 30. Jeudi, entraînement des U15 à Cahors afin de préparer la finale. Samedi entraînement : U5 et U7 de 11 heures à 12 heures, U9, U11et U13 de 10 h 30 à 12 heures. Fit 13 de 11 heures à 12 heures.

Bus pour la finale Elitye 2

Finale Elite 2 à Pamiers. L’École des Jeunes organise un bus pour se rendre à Pamiers. Renseignements auprès des dirigeants.

Demain, retrouvez dans votre journal l’interview de Bastien Dintilhac et Nicolas Tranier, qui ont, à eux deux, remporter trois finales avec le club.