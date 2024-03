Football, basket-ball, rugby : suivez en direct les résultats sportifs aveyronnais du week-end

Retrouvez ci-dessous le programme et, au fur et à mesure, tous les résultats du week-end de sports des 30 et 31 mars concernant les Aveyronnais.

SAMEDI 30 MARS FOOTBALL - Ligue 2 (30e journée) : Troyes – Rodez…….19 heures - Coupe de l'Aveyron féminine (demi-finales) : Naucelle – Bozouls…….20 heures - Coupe de l'Aveyron masculine (demi-finales) : Saint-Georges-de-Luzençon – Espalion…..19 heures RUGBY - Fédérale 3 (15e journée en retard) : Rodez – Soual……..20 heures BASKET-BALL - Nationale 3 masculine (22e journée) : Rodez – Rognonas……20 heures DIMANCHE 31 MARS FOOTBALL - Division 2 féminine (16e journée) : Rodez – Lens……13 heures - U19 National (20e journée en retard) : Rodez – Monaco…….13 heures - Coupe de l'Aveyron féminine (demi-finales) : JS Lévézou – Montbazens-Rignac…….16 heures - Coupe de l'Aveyron masculine (demi-finales) : Aguessac – Naucelle…..16 heures - Régional 3 (13e journée en retard) : Le Buisson – Réquista……15 heures RUGBY - Fédérale 2 (20e journée) : Lévézou Ségala – Torreilles…..15h15 Palavas-Lunel – Millau…….15h15 Decazeville – Sarlat…….15h30 COURSE PEDESTRE - Challenge Aveyron (6e manche) : Labules d'oxygène (11 kilomètres)………..10h30 RUGBY A XIII - Elite 2 (18e et dernier journée) : Villefranche-de-Rouergue – Entraigues…..30-0 forfait