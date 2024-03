Basket-ball : Rodez à l’épreuve du dauphin

Samedi 30 mars, à 20 heures, les sang or (5es) continuent leur fin de saison haletante en recevant Rognonas (2e) sur le parquet de Ginette-Mazel, à l’occasion de la 22e journée de Nationale 3.

Nouveau duel au sommet pour Rodez. "Il nous reste cinq matches, et on ne va jouer pratiquement que des équipes du top 6. C’est une fin de saison intéressante !", remarque Matija Sagadin, l’entraîneur Ruthénois. Samedi 30 mars (20 heures), sur le parquet de Ginette-Mazel, les sang et or (5es) reçoivent le dauphin du championnat, Rognonas.

Une formation qui a profité de la défaite (84-70) des Ruthénois chez les leaders, les réservistes de Saint-Vallier, samedi 23 mars, pour leur piquer la deuxième place. Les protégés de Matija Sagadin ont été rétrogradés au cinquième rang, mais comptent le même nombre de points que les troisième et quatrième… à une unité de Rognonas.

"Il nous reste deux matches à la maison : il faut finir sur une bonne note"

La bande à Adam Williams a la place de dauphin à portée de main, même si la lutte s’annonce rude. Comme elle l’avait d’ailleurs été au match aller. Le 11 novembre Rognonas s’était imposé 96-90 en creusant l’écart dans les deux dernières minutes, alors que les deux camps avaient été aux coudes à coudes toute la partie. "C’est une équipe avec des joueurs expérimentés, souligne Sagadin. Et qui a fait un beau parcours en coupe de France en échouant aux portes de la finale à la dernière seconde." Ce qui a d’ailleurs permis aux Provençaux d’être crédités d’un point bonus au classement du championnat.

Et si la place de dauphin est convoitée, car les trois meilleures formations des neuf poules nationales accéderont à la N2, le RBA n’a pas le regard fixé sur cet objectif. "Avec sept défaites, ça risque d’être compliqué. Et on ne se projette pas sur ça, reconnaît le technicien ruthénois. Mais si ça arrive, pourquoi pas." L’ambition des sang et or est de faire honneur à leur belle saison dans cette dernière ligne droite haletante. "Il nous reste deux matches à la maison : il faut finir sur une bonne note !"

Le groupe : Bannerman, Gelin, Frugère, Williams, Chumiatcher, Verol, Salhi, Rigal, Diouf, Sharta, Abbad.