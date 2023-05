Quillbot, cette IA qui paraphrase n'importe quel texte

(ETX Daily Up) - L'intelligence artificielle bouleverse tous les usages sur Internet. Dans le domaine de l'écriture, certains outils peuvent aider à parfaire voire même réécrire un texte entier, à l'image de ce que propose Quillbot.

Le site

quillbot.com

Le service

Quillbot est un outil de paraphrase alimenté par l'intelligence artificielle. Son rôle est de reformuler, modifier voire même changer le ton du texte pour davantage de compréhension. Attention, pour le moment, le service ne fonctionne qu'en anglais et en allemand. A noter que le site propose également d'autres services comme un correcteur grammatical (compatible avec le français), un assistant de rédaction ou encore un outil de traduction. Le concept se décline en extensions, pour Chrome et Word.

Comment ça marche

Cet outil de réécriture est alimenté par l'IA, laquelle choisit les bons mots, du moins les plus appropriés selon le contexte. Son utilisation est extrêmement simple puisqu'il suffit de taper son texte (ou de le copier) à gauche puis de cliquer sur "Paraphrase". Saisissez simplement votre texte dans le champ de saisie et notre IA travaillera avec vous pour créer la meilleure paraphrase. Grâce à un curseur des synonymes, vous pouvez décider d'obtenir un résultat plus ou moins éloigné du texte d'origine.

Combien ça coûte ?

Le service est gratuit. Un abonnement "premium" (à partir de 8,33 dollars par mois) permet cependant d'accéder à davantage de modes de réécriture.