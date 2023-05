Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Un stage de baby-sitting indispensable pour les jeunes !

Le Service Info Jeunesse du Centre Social du Pays d’Olt, animé par Lorena Garcia, a proposé un stage baby-sitting qui s’est déroulé les 3, 4 et 5 mai dernier.

Cinq stagiaires très motivées ont participé.

Pendant ces trois jours elles ont travaillé sur le rôle de la baby-sitter, le développement de l’enfant, la gestion des émotions, des ateliers pratiques (préparer un biberon, changer une couche, etc.), le CV, la lettre de motivation, les jobs d’été, les contrats, etc. Les stagiaires ont préparé une chasse au trésor qu’elles ont présenté aux enfants du Centre de Loisirs Marmot Kid’s. Elles ont aussi visité le centre de secours Jean-Louis Ayrignac.

La sergente des sapeurs-pompiers Audrey Courtial leur a présenté les bases du PSC1, focus sur les enfants et les nourrissons. Ainsi que la visite du RPE Spirale et la micro crèche Sonatine. En fin de stage, les participants ont reçu une attestation pour leur participation et leur implication. Félicitations aux stagiaires et merci aux organisateurs pour cette excellente initiative qui permettra aux futures baby-sitters de s’occuper de jeunes enfants plus sereinement.