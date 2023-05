Ces nouveaux outils d'accessibilités aideront les personnes handicapées à utiliser leur smartphone

(ETX Daily Up) - A la veille de la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité, qui a lieu le jeudi 18 mai, Apple dévoile de nouvelles fonctionnalités très utiles. L'une permettra de lire du texte et de passer des appels téléphoniques avec sa propre voix reproduite presque à l'identique.

Avec Assistive Access, les utilisateurs d'iPhone et d'iPad souffrant de déficiences intellectuelles et de troubles du développement vont pouvoir se connecter avec leurs proches, regarder des photos ou bien encore écouter de la musique à l'aide d'un menu ultra simplifié. Les expériences des applications Appareil photo, Photos, Musique, Appels et Messages de l'iPhone seront cependant réduites à leurs fonctions essentielles afin d'alléger la charge cognitive des utilisateurs. L'interface sera facilement personnalisable par des proches, selon le degré d'handicap de l'utilisateur.

De son côté, Live Speech permet de taper au clavier ce que l'on souhaite dire afin que ce soit prononcé à voix haute que ce soit durant des appels téléphoniques, une visio FaceTime ou simplement face à quelqu'un. Des phrases types peuvent même être enregistrées au préalable. Cette fonctionnalité a été conçue pour aider les personnes muettes ou ayant perdu l'usage de la parole au fil du temps.

Mais l'annonce la plus spectaculaire d'Apple concerne Personal Voice. Comme son nom l'indique, cet outil permettra de personnaliser sa voix. L'idée est de pouvoir créer une voix de synthèse la plus proche possible de la sienne, ce service s'adressant en priorité à tous ceux qui risquent de perdre leur capacité à parler correctement. Une fois parfaitement entrainée, cette nouvelle voix peut être intégrée à Live Speech, donnant ainsi l'illusion d'entendre l'utilisateur lorsque celui-ci tapera son texte.

Apple promet l'arrivée de ces nouvelles fonctionnalités logicielles dans le courant de l'année. Toutes ces mises à jour intègrent l'apprentissage automatique sur l'appareil, avec des données qui ne seront par conséquent jamais partagées.

À noter que le jeudi 18 mai, Journée mondiale de sensibilisation à l'accessibilité, Apple lancera SignTime en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Corée du Sud. Pour rappel, il s'agit d'un service qui permet de mettre en relation les clients de l'Apple Store et de l'assistance Apple avec des interprètes en langue des signes à la demande.