Onet-le-Château. Les tout-petits ont voyagé avec les "P’tites Z’oreilles"

Ce samedi matin, lors des deux séances programmées par la médiathèque Paul-Géraldini, Sabrina et Nathalie de la Compagnie "La Gamme" ont amené leur très jeune public, dans un joli voyage sonore et visuel, des musiques et des images du monde qui ont chatouillé les petites oreilles des loupiots et laissé gambader leur imagination.

Jeux de doigts, effets visuels, chansons et comptines de pays différents décrivent le Brésil, la Chine, l’Italie ou encore le Congo. Sur des airs légers comme du coton, chaque langue prend vie au son d’un violon, d’un accordéon, d’une guitare ou d’une flûte indienne… Les sensations sont douces : des bulles s’échappent, des vagues s’échouent calmement sur la plage, un oiseau s’envole… pour un parcours délicieux et des petits spectateurs qui sont repartis avec plein d’étoiles dans leurs petits yeux ébahis !