Saint-Christophe-Vallon. Claudine Cayzac expose ses toiles à la bibliothèque municipale

Claudine Cayzac a une âme d’artiste et cultive son esprit créatif dans plusieurs domaines. L’expo qu’elle présente à la bibliothèque municipale donne un aperçu de l’éclectisme de son talent qu’elle n’avait jamais exposé jusqu’à présent.

"C’est à la demande de la bibliothèque et pour faire plaisir aux enfants des écoles que j’ai accepté de présenter quelques œuvres qui s’accumulent dans mon appartement depuis de nombreuses années".

Jusqu’à la fin du mois de juin, le public pourra ainsi découvrir une expo où se mêlent des tableaux d’encadrement réalisés à partir de gravures, mais aussi quelques peintures de natures mortes de très belle facture (acrylique, huile, aquarelle).

"Cette expo est aussi pour moi une façon de rendre hommage et de remercier deux professeurs qui m’ont donné confiance et m’ont permis de me surpasser" souligne Claudine qui avoue avoir beaucoup appris au contact de Laurence Sanchez à La Mouline et de Franck Kiowski, alias "Efka" à Sainte-Eulalie-d’Olt. L’exposition de Claudine Cayzac est visible à la bibliothèque municipale le mercredi de 14 heures à 16 heures et le samedi de 10 heures à midi.