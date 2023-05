Luc-la-Primaube. Exposition, troc de graines et de plants et bourse aux livres à la médiathèque

Tout au long de l’année, de nombreuses animations sont proposées par l’équipe de la médiathèque, place du Ségala à La Primaube.

Vincent Besombes, passionné d’Histoire, président du comité de Rodez du Souvenir français, et membre de la Société des Lettres Sciences et Arts de l’Aveyron, après avoir animé une conférence dont le thème était "Jean Bétou, un artiste au maquis", propose une exposition du 23 mai au 7 juin à la médiathèque de La Primaube, "Résistance en Aveyron" : brassards, casques, vêtements réalisés à partir de toile de parachute…

Retrouvez des objets du maquis de la collection de Vincent Besombes.

La médiathèque de La Primaube organise un troc de graines et de plants réservé aux "amis de la grainothèque" le vendredi 26 mai à partir de 18 h 30. Vous avez fait trop de semis… Il vous manque quelques plants pour votre potager… 1 plant donné = 1 plant à choisir. Les plants sont à déposer à la médiathèque.

De plus les bibliothécaires organisent une bourse aux livres le samedi 10 juin de 10 h à 16 h et mettent en vente sur le parvis de la médiathèque des livres retirés des collections : 0,50 €, 1 € et 2 €.

Renseignements au 05 65 71 99 67.