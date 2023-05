Rignac. Les marcheurs en balade en Aragon

Quatre jours de randonnée encadrés par trois guides diplômés : "C’était un peu dur mais les paysages étaient très beaux" ont déclaré les marcheurs du Pays rignacois à leur retour d’Ainsa et de sa région d’Aragon. Sierra bruelloqui avec panorama magnifique sur Ainsa et toute la région du Mont Perdu, Parc national d’Ordesa et Mont Perdu, la Sierra de Guara avec visite de l’ancien village d’Ainsa déclaré patrimoine d’intérêt culturel du fait de la beauté de son ensemble : de quoi ravir nos touristes locaux revenus enchantés. Et déjà, pour l’an prochain, un voyage au Pays basque est en projet.