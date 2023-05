En finale de la Challenge Cup, le Rugby Club Toulonnais n'a fait qu'une bouchée de Glasgow, vendredi 19 mai 2023. Les Varois l'ont emporté 43-19, un an après leur défaite à ce même stade de la compétition.

Le rugby français peut vivre un week-end de mai 2023 radieux, à l'occasion des finales de Coupes d'Europe, dans lesquelles deux de ses représentants figurent. Le RC Toulon était chargé de lancer ce bal européen : il n'a laissé aucune chance à Glasgow, et survolé la finale de Challenge Cup (43-19).

Porté par Baptiste Serin

Les Toulonnais ont été portés par leur demi de mêlée, Baptiste Serin. Dès la 5e minute, le numéro 9 a été très joliment inspiré, en jouant un coup de pied pour lui-même dans les 22 mètres avant de récupérer le cuir pour aller scorer. Au sortir du quart d'heure de jeu, l'ancien Bordelais a envoyé le vétéran italien Sergio Parisse en terre promise, avant d'inscrire un doublé.

Alors que les Varois sont à quelques centimètres de l'en-but écossais, le demi de mêlée piège ses adversaires en feintant la passe sur sa droite avant de se faufiler pour aplatir. Première mi-temps de rêve pour Toulon qui, à la faveur de trois essais transformés, mène largement à l'Aviva Stadium, 21-0.

Si une superbe inspiration de Steyn permet à Glasgow de débloquer son compteur, Wainiqolo et Nayacalevu poursuivent le festival du RCT à l'heure de jeu et portent le score à 36-7. Deux réalisations écossaises vont sauver l'honneur et alléger la note, avant que West n'inscrive le sixième et dernier essai de Toulon : 43-19 !

Toulon enfin sacré !

En remportant la Challenge Cup, ce vendredi, Toulon a mis fin à une terrible série dans cette compétition. Il avait effectivement perdu les quatre finales qu'il avait jusqu'alors disputées : en 2010 contre Cardiff (28-21), en 2012 contre Biarritz (21-18), en 2020 contre Bristol (32-19) et l'an passé contre Lyon (30-12).

C'est en Champions Cup que les Varois ont construit leur palmarès européen, notamment grâce à un fantastique triplé démarré il y a... dix ans ! En 2013, 2014 et 2015, le RCT a régné sur l'Europe, battant Clermont à deux reprises et les Saracens.

La Rochelle pour un doublé ?

Parfaitement lancé, le week-end français amorce un grand virage, ce samedi 20 mai 2023, à l'occasion de la seconde finale continentale. Et celle-ci offre un remake, puisque La Rochelle et le Leinster s'étaient déjà battus pour le trophée de Champions Cup, l'an dernier. À l’issue d'une partition d'anthologie, les Maritimes avaient conquis leur premier titre européen au stade Vélodrome, en l'emportant 24-21 face aux Irlandais. Revanche irlandaise ou doublé français ce samedi ? Réponse à 17h45.