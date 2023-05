Coubisou. Des coups de cœur à la médiathèque

Une dizaine de personnes a récemment répondu présente au café-lecture de la médiathèque d’Estaing au cours duquel une dizaine de livres a été présentée.

Lucienne Romieu-Bernat a ouvert la séance avec sa lecture d’un texte autobiographique qu’elle a intitulé "Le parcours du grain de blé du champ à la table familiale". Un plongeon dans l’Estaing d’autrefois, rendu vivant par le sens du détail et la personnalisation du grain de blé dont l’autrice prend plaisir à raconter l’histoire, pour le bonheur de l’auditoire.

Francine a présenté son coup de cœur "Le coup du fou" d’Alessandro Barbaglia qui met en scène le personnage fantasque et hors du commun de Bobby Fisher, champion américain du jeu d’échecs qui a détrôné le champion russe en 1972 lors d’un tournoi de 53 jours. Un livre à emprunter avant que la Médiathèque départementale ne le réclame pour une autre bibliothèque.

C’est aussi le cas de plusieurs autres livres passionnants comme "Une suite d’événements" de Mikhaïl Chevelev, où un journaliste est attendu par le preneur d’otages qui fut son ami d’enfance ; "Les Parisiennes" de l’historienne Anne Sebba, où sont présentées plusieurs femmes vivant à Paris pendant l’occupation ; "L’arbre ou la maison", d’Azouz Begag, retour du narrateur dans son Algérie natale où tout a disparu sauf l’arbre de son enfance qui a tant grandi qu’il menace la maison proche, d’où le dilemme du titre, et enfin "13", de Zineb El Rhazoui, journaliste rescapée de l’attentat de Charlie hebdo qui raconte l’enfer du 13 novembre 2015 vécu par 13 témoins qui furent au cœur des attaques du Bataclan.

Michèle présente à son tour son coup de cœur "Déposer glaive et bouclier", de James Lee Burke, l’un de ses auteurs favoris. L’histoire se tisse sur "le thème de la souffrance" dit-elle, "souffrance physique, morale, sentimentale, individuelle et collective" qui débouche sur une "naissance à soi-même" quand glaive et bouclier sont déposés.

Puis, Alix découvre son coup de cœur "Le naufrage de Venise", d’Isabelle Autissier, science-fiction très vraisemblable qui met en scène une famille de trois personnages aux positions politiques contrastées face à la montée irrépressible des eaux noyant la ville. Elle fait part de sa lecture en cours tout aussi passionnante "Le gardien de Téhéran", de Stéphanie Perez qui raconte l’histoire de l’homme qui a sauvé 300 chefs-d’œuvre de l’impératrice des arts face au fanatisme religieux, gardien du musée d’Art moderne de Téhéran.

Pour terminer, Nicole présente trois petits livres de Magalie Wiener dans la catégorie Jeunesse "La Claque", court et percutant ; "Sophie Scholl, la rose de la liberté", histoire édifiante et dramatique du mouvement de résistance allemande La Rose blanche. Et enfin, "à quoi tu ressembles", où chaque chapitre, écrit à la première personne, met en scène un des neuf personnages d’une bande de camarades de collège et illustre l’art de la chute que l’autrice possède à la perfection.

Chacune des présentatrices avoue avoir appris quelque chose de nouveau pour elle dans les livres lus et gageons que leur enthousiasme ne manquera pas de faire des émules au prochain café-lecture.