Brommat. La Grande Famille se forme à la tablette

Embauchée par la communauté de communes Aubrac Carladez et Viadène au poste de conseillère numérique, Angélique Aurières forme les habitants en informatique (ordinateur, smartphone, tablette…) mais aussi à naviguer sur internet, envoyer, recevoir, gérer ses courriels, installer et utiliser des applications. Sa mission consiste aussi à sensibiliser les utilisateurs aux enjeux du numérique et de les amener à l’appréhender. Ainsi, la Grande Famille vient de faire appel à Angélique pour initier et accompagner ses adhérents à l’utilisation de la tablette. Une première rencontre a eu lieu le 4 mai. Les personnes présentes ont été attentives aux explications d’Angélique, qui a répondu aux nombreuses questions et fourni toutes les explications utiles sur les avantages d’internet mais aussi sur les dangers. Une prochaine rencontre est prévue le 25 mai.