Sécheresse : vigilance, alerte renforcée, crise... quels sont les seuils d'alerte et les restrictions en eau ?

Quatre niveaux de gravité de la sécheresse sont mis en place en France. Pour chacun d'entre eux, des restrictions d'eau plus ou moins importantes doivent être appliquées.

En France, il existe quatre niveaux d'alerte, qui sont activés en fonction de l'état de sécheresse décrété. Avec des usages de l'eau mis en place correspondant à chacun qui sont décidés par les préfets.

Le ministère de la Transition écologique met à disposition une carte réactualisée quotidiennement qui permet de suivre l'évolution de la sécheresse en France. Il s'agit du site internet Propluvia.

Le constat que l'on peut déjà en tirer, c'est que si la grande majorité des départements reste en vigilance, en revanche, dans certaines régions, la sécheresse s'annonce déjà précoce. L'Occitanie n'est pas en reste. Notamment, les Pyrénées-Orientales sont déjà en "crise", l'Hérault en alerte renforcée, une partie du Gard en "alerte renforcée" et en "crise".

Le Var, aussi les Alpes-Maritimes ou encore l'Ardèche sont aussi en alerte.

Les quatre niveaux de gravité de la sécheresse sont la vigilance, l'alerte, l'alerte renforcée et la crise. Et plus l'épisode est sévère, plus il entraîne des interdictions.

Centre Presse Aveyron fait le point sur ces différents niveaux d'alerte sécheresse et ce que chacun implique.

1. Vigilance : de la sensibilisation uniquement

L'alerte vigilance est la plus faible. À ce stade, des informations sont diffusées auprès des collectivités territoriales, des professionnels, des particuliers sur les risques de sécheresse avec des conseils pour faire des économies d’eau. Aucune restriction de l'usage de l'eau n'est mise en place.

2. Alerte : des premières restrictions de l'usage de l'eau

Ce niveau nécessite "une réduction des prélèvements d’eau à des fins agricoles inférieure à 50 %", détaille le ministère de la Transition écologique. Ils peuvent être interdits jusqu’à trois jours par semaine.

Pour les professionnels, "les manœuvres de vannes peuvent également être proscrites". En ce qui concerne les particuliers, plusieurs pratiques peuvent être interdites : "l'interdiction d'arroser les pelouses et jardins potagers entre 11 h et 18 h, de remplir les piscines privées, de laver sa voiture pour les particuliers, de nettoyer sa toiture ou façade soi-même ou encore l'irrigation par aspersion des cultures entre 11 h et 18 h"…

3. L'alerte renforcée : les restrictions montent d'un cran

la réduction des prélèvements à des fins agricoles est plus élevée. Elle peut être supérieure ou égale à 50 %, ou il peut s’agir d’une interdiction supérieure ou égale à 3,5 jours par semaine.

Les limitations pour l’arrosage ou encore le lavage des voitures sont plus importantes. La pratique peut même être interdite.

"En plus des règles précédentes, il peut être décidé d'interdire totalement l'arrosage des pelouses, des massifs fleuris et des espaces verts, et de réduire l'arrosage des jardins potagers entre 20 h et 9 h".

Les préfets peuvent oui ou non décider que "la vidange des piscines ouvertes au public peut être soumise à une autorisation auprès de l'Agence régionale de santé et l'interdiction d'irrigation par aspersion des cultures étendue entre 9 h et 20 h".

4. Le seuil de crise : seuls les prélèvements prioritaires autorisés

Lorsque les restrictions des trois premiers seuils se révèlent insuffisantes, le seuil de "crise" est déclenché, afin de n'autoriser que les prélèvements prioritaires (alimentation en eau potable, usages en lien avec la salubrité, la santé et la sécurité...).

L'arrosage des espaces verts est interdit pour le niveau de "crise". Il est également interdit d'arroser les terrains de sport sauf en cas de compétition à enjeu national ou international, de manière "réduite au maximum".

Concernant les piscines publiques, le renouvellement, le remplissage et la vidange sont soumis à autorisation auprès de l'ARS. Le remplissage et la vidange des piscines privées sont quant à eux interdits...