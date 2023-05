Decazeville. Sorties et visites : les rendez-vous de la semaine

L’office de tourisme et du thermalisme de Decazeville communauté proposent plusieurs activités.

Mardi 23 mai : visite guidée du musée Les Mémoires de Cransac. Rendez-vous à 15 h 30, au bureau de l’office de tourisme de Cransac. Découvrez l’univers de la mine et du thermalisme.

Mercredi 24 mai : "On y va en bus", sortie gastronomie et savoir-faire. Rendez-vous place Jean-Jaurès à Cransac, à 13 h 45. Excursion en bus comprenant la visite du Conservatoire régional du châtaignier à Rignac qui travaille pour la sauvegarde, la conservation et l’étude des variétés anciennes de châtaigniers.

Puis, visite de l’exploitation en plantes aromatiques et médicinales Planta Popular à Rulhe (jardins, serre, séchoir et laboratoire, transformation et découverte des produits : cosmétiques, huiles de massages, baumes).

Jeudi 25 mai : visite guidée du plateau des Forges. Rendez-vous au stade Léopold-Goryl, 15 heures. L’odeur du charbon grillé, la chaleur des hauts fourneaux et du métal en fusion… Revivez l’épopée industrielle d’Aubin à travers l’histoire du plateau des Forges, quartier du Gua.

Vendredi 27 mai : visite guidée du site de château de Gironde. Rendez-vous, à 14 h 45, au bureau de l’office de tourisme de Flagnac (ou 15 h sur le site). Son histoire : des seigneurs de Gironde, au pape du jazz Hugues Panassié, jusqu’à nos jours, l’histoire atypique d’un château qui veille sur la vallée du Lot depuis le Moyen-Âge. Visite de la chapelle et de l’extérieur du château (propriété privée).

Informations et réservations (obligatoires) : 05 65 63 06 80.