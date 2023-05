Chèque énergie : voici dans quels départements vous allez le recevoir cette semaine, du 22 au 26 mai

Tous les départements d'Occitanie auront reçu le chèque énergie au terme de cette semaine.



Le chèque énergie, qui varie de 48 à 277 euros suivant les cas, est une aide envoyée aux ménages les plus modestes depuis le mois d'avril, et jusqu'au 31 mai. Environ 5,6 millions de foyers devraient à terme profiter du chèque énergie afin de payer leurs factures (électricité, gaz, bois et fioul). Aucune démarche n'est nécessaire, toutes les personnes éligibles au chèque devrait le recevoir par courrier.

Quatre premiers départements d'Occitanie avaient été concernés par les envois du chèque énergie la semaine dernière, du 14 au 19 mai 2023. Cette semaine, du 22 au 26 mai, les neuf départements restants de la région devront à leur tour le recevoir.

Les départements concernés du 22 au 26 mai

(en gras, les départements d'Occitanie)

06 - Alpes-Maritimes

11 - AUDE

13 - Bouches-du-Rhône

16 - Charente

19 - Corrèze

20 - Corse (5e envoi)*

24 - Dordogne

30 - GARD

32 - GERS

34 - HERAULT

40 - Landes

46 - LOT

47 - Lot-et-Garonne

48 - LOZERE

64 - Pyrénées-Atlantiques

65 - HAUTES-PYRENEES

82 - TARN-ET-GARONNE

83 - Var

84 - Vaucluse

86 - Vienne

971 - Guadeloupe (5e envoi)*

973 - Guyane (3e envoi)*

976 - Mayotte

979 - Wallis et Futuna

12 - AVEYRON

Les départements concernés le 30 mai