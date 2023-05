Contrôle technique : quelles sont ces deux nouvelles vérifications réglementaires en vigueur depuis ce lundi ?

Depuis ce samedi 20 mai, le contrôle technique intègre la vérification du système d’appel d’urgence eCall ainsi que la collecte des données relatives à la consommation de carburant et d’énergie des véhicules. Si la première peut donner lieu à contre-visite, la seconde n’est pas obligatoire.

Passage obligé, tous les deux ans, pour les véhicules légers de plus de quatre ans, le contrôle technique va une nouvelle fois se durcir. Depuis ce samedi 20 mai 2023, le nombre de points de contrôle est passé à 136, avec l’ajout de deux nouvelles vérifications réglementaires, rapporte le site Capital.

La vérification du fonctionnement de l’appel automatique d’urgence (eCall, obligatoire sur toutes les voitures neuves vendues depuis 2018) porte de 133 à 136 le nombre de points de contrôle obligatoires réalisés lors du passage d’une voiture au contrôle technique. En effet, selon le groupe SGS, propriétaire des centres de contrôle technique Sécuritest et Auto Sécurit, l’intégration de l’eCall ajoute 3 points de contrôle aux 133 déjà existants.

Le système d’appel d’urgence eCall sera vérifié

La première concerne le système d’appel d’urgence paneuropéen eCall 112, qui équipe tous les véhicules neufs depuis le 1er avril 2018 en France. Pour rappel, ce dispositif permet, en cas d’accident, d’alerter les services de secours, manuellement ou automatiquement, et de transmettre des données sur le véhicule, comme sa géolocalisation.

La vérification du système eCall sera effectuée à l’occasion du premier passage au contrôle technique. Absence de signal GPS, version incorrecte du logiciel, mauvais fonctionnement des composants audio… En tout, 13 défaillances possibles seront étudiées mais seule l’absence totale ou partielle d’une partie matérielle du dispositif entraînera une contre-visite. Toutes les autres défaillances seront considérées comme mineures.

Collecte des données de consommation d’énergie

Le contrôle technique vérifiera aussi désormais le dispositif OBFCM (pour "On Board Fuel Consumption Monitoring"). Ce mouchard électronique, obligatoire sur tous les véhicules neufs particuliers et utilitaires, thermiques ou hybrides, mis en circulation depuis le 1er janvier 2021, mesure le volume de carburant brûlé et la quantité d’énergie électrique consommée.

Ces données de consommation seront collectées par le contrôleur, sous réserve de l’accord du propriétaire du véhicule, et seront ensuite transmises à l’Utac, l’organisme chargé des homologations des véhicules en France, qui les transférera à la Commission européenne. Ce recueil de données est destiné à pouvoir comparer les valeurs obtenues lors de l’homologation en cycle WLTP avec les données réelles de conduite. Une fois transmises à l’Utac, le centre de contrôle technique devra les supprimer de sa base de données.

Notez que seuls les véhicules qui doivent effectuer un contrôle technique annuel, à savoir les ambulances et véhicules sanitaires légers (VSL), les taxis et les véhicules de transport avec chauffeur (VTC), seront concernés cette année. Les voitures particulières ne seront soumises à ce nouveau point de contrôle qu’à partir de 2025.

Si la collecte de données ne prend pas de temps, le temps passé à informer le client sur cette nouvelle vérification pourrait avoir un impact sur le prix du contrôle technique.

Les 133 points de contrôle déjà existants

Identification du véhicule Points de contrôle

• Plaque d’immatriculation.

• Plaque constructeur, frappe à froid sur le châssis.

• Présentation du véhicule, conditions d’essai.

• Energie moteur, nombre de places assises, plaque de tare, compteur kilométrique, type de carrosserie, document d’identification.

Équipements de freinage Points de contrôle

• Frein de service, frein de stationnement, frein de secours.

• Réservoir de liquide de frein, maître-cylindre, canalisation de frein, flexible de frein, correcteur / répartiteur de freinage, robinet de freinage.

• Pédale du frein de service, commande du frein de stationnement, câble / tringlerie du frein de stationnement.

• Disque de frein, étrier / cylindre de roue, tambour de frein, plaquette de frein.

• Système d’assistance de freinage.

• Système anti-blocage et/ou de régulation : système anti-blocage et/ou de régulation.

Direction Points de contrôle

• Angles, ripage AV.

• Volant de direction, antivol de direction, colonne de direction, crémaillère / boîtier de direction, biellette / timonerie de direction, rotule / articulation de direction, relais de direction.

• Système d’assistance de direction.

Visibilité Points de contrôle

• Pare-brise, autre vitrage.

• Rétroviseur, commande de rétroviseur extérieur.

• Essuie-glace AV, lave-glace AV.

• Système de désembuage.

Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques Points de contrôle

• Feu de croisement.

• Feu de croisement, feu de route, feu antibrouillard AV, feu additionnel.

• Signalisation : feu de position, feu indicateur de direction, signal de détresse, feu stop, troisième feu stop, feu de plaque AR, feu de brouillard AR, feu de recul, feu de gabarit, catadioptre AR, catadioptre latéral (véhicule de plus de 6 mètres), triangle de pré signalisation (en l’absence de feux de détresse pour véhicules légers avant le 01/10/1980).

• Faisceau électrique.

Essieux, roues, pneus, suspension Points de contrôle

• Suspension.

• Trains, essieux (y compris ancrages) : ressort / barre de torsion, amortisseur, roulement de roue, demi-train AV, demi-train AR, barre stabilisatrice, circuit de suspension, essieu rigide.

• Roues, pneumatique.

Châssis et accessoires du châssis Points de contrôle

• Infrastructure / soubassement : longeron / brancard, traverse, plancher, berceau, passage de roue, pieds montants AV-AR, bas de caisse / pied milieu, infrastructure / soubassement.

• Superstructure, carrosserie : porte latérale, porte AR / hayon, capot, aile, pare-chocs / bouclier, pare-boue / protection sous-moteur, caisse fixée sur le châssis, superstructure / carrosserie (sauf ailes et ouvrants).

• Anti encastrement/ Protection latérale.

Autre Matériel Points de contrôle

• Siège, ceinture.

• Avertisseur sonore et sa commande, batterie, support roue de secours, dispositif d’attelage.

• Coussin gonflable : coussin gonflable.

• Dispositif anti vol.

• Indicateur de vitesse.

Nuisances Points de contrôle

• Groupe moto-propulseur : moteur, boîte, pont / boîte de transfert, transmission.

• Alimentation : circuit de carburant, réservoir de carburant, carburateur / système d’injection, pompe d’alimentation en carburant, batteries de traction.

• Échappement : collecteur d’échappement, canalisation d’échappement, silencieux d’échappement.

• Mesure pollution : teneur en CO et valeur lambda des gaz d’échappement, opacité des fumées d’échappement.

• Niveau sonore : bruit moteur.

• Elément d’information : dispositif de diagnostic embarqué (OBD).