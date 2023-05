Emploi, inclusion… Face Aveyron-Tarn développe son expertise collective

Club d’entreprises très engagé sur son territoire, Face Aveyron-Tarn œuvre en faveur des publics en difficulté aux côtés des institutions et des dispositifs existants en faveur de l’inclusion, de l’emploi ou de l’accompagnement aux enjeux de la RSE. Explications.



Conduire des missions aux côtés des acteurs économiques et sociaux ou encore des collectivités dans les domaines de l’inclusion, de l’emploi, de l’insertion sous toutes ses formes est la raison d’être de ce club d’entrepreneurs volontaires pour « s’engager sur le territoire » : Face (Fondation Agir contre l’exclusion) œuvre depuis pas mal d’années déjà pour développer des actions en faveur des publics en difficulté. Si l’association est nationale (et présidée par Jean Castex), ses déclinaisons locales jouent la carte de la proximité pour coller en proximité aux besoins du terrain. C’est ainsi que Face Aveyron-Tarn mobilise chaque année sur les deux départements 254 entreprises de toutes tailles, des grands groupes aux auto-entrepreneurs, en répondant à des appels à projets concernant quelque 5.600 bénéficiaires, scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi ou encore seniors. Le tout en mettant en action 3.000 heures de bénévolat des entreprises adhérentes et 40 « personnes ressources » issues de ces mêmes entreprises.

Un club de bénévoles convaincus

Au programme des missions : l’insertion professionnelle, la mise en place de plans d’actions de prévention en entreprises, la mise en valeur de métiers ciblés auprès de publics scolaires, l’inclusion numérique pour les seniors, l’aide à la recherche d’emploi… Et désormais l’accompagnement des entreprises aux enjeux de la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises). Une palette aussi large que ne le sont les besoins d’expertise à partager dans ces domaines. Car Face n’est pas une association comme les autres, «plutôt un club de convaincus qui sait réaliser de belles rencontres autour de la solidarité, qui conduit des projets en commun, développe des actions concrètes de terrain pour des causes qui servent tout le monde, expliquent Nicolas Barthez et Michel Alibert, les deux coprésidents de Face Aveyron-Tarn. On est en quelque sorte des facilitateurs, car faire chacun son action dans son coin n’est pas évident. Alors on met autour d’une table ceux qui ne se rencontrent pas forcément ».

Travailler « aux côtés mais pas à la place »

Mais attention : « Pas question de concurrencer ce qui existe déjà, les dispositifs comme les structures ou les institutions qui œuvrent contre l’exclusion, préviennent les deux coprésidents. Services de l’État, Région, Département, Pôle Emploi associations… Nous sommes à côté d’eux, pas à leur place. On travaille en commun, on est complémentaires, on apporte notre touche, notre réseau d’entreprises, notre vision de recruteur… » Face est ainsi animateur pour le réseau « Les Entreprises s’engagent » qui décline notamment des rencontres entre entreprises et demandeurs d’emploi, comme ce fut le cas avec le Taf Sport le 11 mai à Bozouls, ou encore ce mardi 23 mai à Capdenac avec « Recrute ton boss » (lire en encadré).

Esprit de groupe et indépendance

Rencontres, rendez-vous, salons, ateliers… Le maître mot est l’échange non dénué de convivialité bien au contraire. « L’esprit de groupe est fondamental. On fonctionne en mode start-up, on ne se refuse rien , toute bonne idée qui va dans le bon sens est soutenue… On est souvent précurseurs de certaines actions qui vont être reprises et développées ailleurs, et ça c’est formidable », plaident Nicolas Barthez et Michel Alibert. Un esprit de groupe que renforce cette expertise collective qui donne de la force à la valeur de service de cette association, indépendante, financée par les seules cotisations des entreprises adhérentes et par les actions menées à travers les appels à projet auxquels elle répond.