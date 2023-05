Réquista. Le circuit de la "ronde de la brebis" est prêt

Le dimanche 4 juin, la brebis sera la reine de Réquista. Parmi les diverses animations de la journée, la randonnée gourmande est devenue un rendez-vous incontournable pour les amateurs de belles balades et gastronomie locale.

Grâce au dynamisme et à l’implication de très nombreux bénévoles, on retrouve chaque année une ambiance chaleureuse, festive et conviviale créant des liens d’amitié entre responsables et participants de tous âges et de tous horizons.

Pour cette nouvelle édition, le départ est fixé entre 8 h 30 et 9 h 15 (dernier délai) depuis la salle de spectacles à Réquista. Deux circuits sont proposés l’un de 12 et l’autre de 17 km. A l’arrivée, au Parc de Fatima, un buffet généreusement garni de produits locaux attendra les randonneurs que des navettes ramèneront au point de départ.

Participation 9 €/pers. Gratuit pour les moins de 10 ans. Pas de réservation au préalable, le paiement s’effectue le jour même.

D’ores et déjà, retenez bien la date du 4 juin et venez profiter d’animations festives, culturelles, pastorales, gastronomiques…. au sein de notre petite ville toute la journée.

Info OT du Réquistanais 05 65 46 11 79.