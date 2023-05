Brommat. Le repas de printemps réunit le club des Amis

Samedi 20 mai le club des Amis de Brommat avait convié ses adhérents à se retrouver à la salle des fêtes du village pour le traditionnel repas de printemps. Après un moment de retrouvailles au cours duquel les discussions sont allées bon train, les 63 convives prenaient place autour des tables très bien décorées pour la circonstance. Le président, Gilbert Germain souhaitait la bienvenue à tous et présentait quelques activités à venir avant de partager le kir de bienvenue, prélude au succulent repas préparé et servi par le traiteur Bélard-Raulhac au cours duquel une sympathique ambiance a régné. Pour bien faire la digestion les plus courageux se sont retrouvés sur le parquet sur les airs d’accordéon du dynamique Jeannot Couderc toujours plein d’entrain et qui permettait à tous de passer un agréable après-midi.