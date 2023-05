Saint-Affrique : un préavis de grève déposé au lycée La Cazotte ce lundi

Les syndicats invoquent des conditions de travail dégradées.

L’intersyndicale Snetap-FSU/FO du lycée agricole public de La Cazotte, à Saint-Affrique, a déposé un préavis de grève pour aujourd’hui, lundi 22 mai. Il fait référence à la demande du personnel de La Cazotte réuni en assemblée générale le 9 mai dernier. "Les personnels souhaitent dénoncer d’une part, une ambiance de travail anxiogène et d’autre part des conditions de travail et d’accueil particulièrement dégradées".

Une rencontre a été organisée mercredi 17 mai entre la direction de l’établissement et des représentants syndicaux. "Je leur avais proposé un temps d’échange ce matin (mercredi 17 mai, NDLR) et il a eu lieu", commente Christèle Droz-Vincent, la directrice de l’établissement. Ils ont mentionné qu’ils allaient se concerter au niveau des différents personnels. C’était un temps d’échange autour d’une table et c’était positif. Je réitère ma position de dialogue." De son côté, Gilles Bernat, président du conseil d’administration se déclare "très attaché au bon fonctionnement de l’établissement" et "regarde la situation avec attention." La directrice, via l’espace numérique de travail, a informé les parents d’élèves du dépôt du préavis de grève : "le fonctionnement de l’établissement pourra être perturbé. L’accueil des élèves et la restauration seront assurés mais dans des conditions pouvant nécessiter une organisation a minima avec les personnels non-grévistes."

Début avril, le lycée agricole saint-affricain avait été touché par de graves actes de vandalisme.