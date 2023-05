Entraygues-sur-Truyère. Succès du concours de belote avec l’ADMR

Récemment, une quarantaine d’équipes de beloteurs étaient au rendez-vous du 5e concours de belote organisé par l’ADMR. C’est à la salle des fêtes de Pons qu’ils ont été accueillis : la salle avait été soigneusement préparée par l’équipe des "Jeux-dis de Pons" et de l’ADMR avec Christian à l’ordinateur, Gilbert et Michèle aux inscriptions, et Claudette à la cafetière, le concours pouvait débuter, dans une joyeuse ambiance. Les nombreux habitants locaux ont fait chauffer à blanc les tapis de cartes et voici les vainqueurs du concours : Jean Couderc et Christian Sallé avec 4 046 points ; 2e : Duranton/ Valenq : 3 755 points ; 3e : Pierre et Paulette : : 3 722 points ; 4e : Guy et André : 3 667 points ; 5e : Claudette et Christian : 3 588 points ; 6e : Yvette et Renée : 3 592 points ; 7e : Marie-Thérèse et Paulette : 3 551 points ; 8e : Colette et Marcelle : 3 531 points ; 9e : Francis et Nicol : 3454 points ; 10e : Raymond et Bernard : 3 424 points.

Toutes les équipes participantes ont été récompensées. Ces rencontres ont pour objectif de se retrouver sur les communes et de maintenir le lien social. Le président de l’ADMR Gilbert Vigneron tenait à remercier tous les joueurs qui ont été nombreux à participer ainsi que ceux qui l’ont aidé à l’organisation réussie de ces concours. Une initiative que les beloteurs ont fortement appréciée.