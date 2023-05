Deux crèches de Paris centre à découvrir en famille le samedi matin

Le samedi matin, deux crèches de Paris Centre accueillent les familles du quartier pour partager des moments d'activité (enfants jusqu’à 6 ans).

Dans le cadre de la mise en place de « la Ville du quart d’heure », 28 crèches parisiennes s’ouvrent chaque samedi matin à toutes les familles pour qu’elles partagent un moment avec leur enfant dans des locaux adaptés aux plus jeunes.

Des associations de quartier y animent des ateliers d’éveil artistique, ludique, musical ou corporel à destination des enfants de moins de 6 ans.

L’entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Il est conseillé de contacter les intervenants pour vous inscrire avant de vous déplacer. Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

Quelles sont les crèches concernées à Paris Centre, à quels horaires, avec quelles activités ?

Assistez aux ateliers gratuits dans les deux crèches qui offrent un moment privilégié parents-enfants. Ils sont une occasion de découvrir des outils à utiliser ensuite à la maison, autant des savoir-être (bouger avec son enfant, jouer avec lui, improviser) que des savoir-faire (un conte, une chanson, une technique d’art plastique).

Deux créneaux au choix dans les deux crèches de 9h30 à 10h30 ou de 10h45 à 11h45 :

Crèche Bassompierre (1-3 rue Bassompierre, 75004)

Crèche Rambuteau Saint-Avoye (6 rue Rambuteau, 75003)

Inscription obligatoire par mail à l’adresse jedenfant@gmail.com, en indiquant la crèche, le créneau souhaité, le nombre de personnes (enfants et parents) et l’âge des enfants.