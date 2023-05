WhatsApp : il sera bientôt possible de modifier son message déjà envoyé, comment ça va fonctionner ?

Sous certaines conditions, il sera possible dans quelques semaines de modifier un message envoyé via l'application de communication instantanée utilisée par plus de 2 milliards de personnes dans le monde.

Une nouvelle fonctionnalité vient de voir le jour ce mardi sur WhatsApp. Si on pouvait déjà supprimer un message adressé par erreur, on a désormais la possibilité de modifier un message envoyé. Que vous ayez fait une erreur factuelle, une faute de français ou simplement changé d’avis, vous pourrez maintenant rectifier le texte a posteriori. Comment ça va fonctionner ? Dans un communiqué, l’entreprise – qui appartient au groupe Meta, maison mère de Facebook et Instagram – précise qu’une fenêtre de 15 minutes sera prévue suivant l’envoi du message pour rectifier le précédent contenu. Pour ce faire, il suffira d'appuyer longuement dessus. Message identifié comme "modifié" Le message ainsi rectifié sera identifié comme « modifié ». Le destinataire sera donc au courant de la correction mais l’historique de la modification ne s’affichera pas pour autant. Une fois la manœuvre effectuée, les destinataires seront avertis, via une mention, que le message a été changé. Et ce, "sans que l'historique des modifications ne s’affiche". En outre, WhatsApp assure que cette option sera protégée "par le chiffrement de bout en bout", c’est-à-dire que les "messages, photos, vidéos, messages vocaux, documents, mises à jour de statut et appels sont protégés pour ne pas tomber entre de mauvaises mains". Quand la modification des messages sera-t-elle disponible? "Cette fonctionnalité est en cours de déploiement dans le monde entier et sera disponible pour tout le monde dans les semaines à venir", a fait savoir WhatsApp dans son communiqué. .