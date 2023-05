Luc-la-Primaube. Le grand retour de "Baile Pasion"

En partenariat avec la MJC de Luc-la-Primaube, Alvaro Arevalo organise la 3e édition de Baile Pasion, samedi 27 mai, Notez bien cette date pour cet évènement de danse exceptionnel. Vous rêvez de découvrir, de vous perfectionner ou tout simplement d’admirer, ce week-end est fait pour vous. Au programme, de 14 h à 17 h, stage salsa, bachata, kizomba à l’école de danse Nadège-Cayron, à Rodez.

À 21 h, espace Saint-Exupéry à La Primaube, initiation salsa avec Sandy de SBKR2.0 (Millau), à 21 h 30 début de soirée avec aux platines DJ Lorenzo (Salsa Noche) et Alva DJ (Al latino) et à 23 h show avec la troupe Weppa (ACS – Rodez), Gibson et Amélia (Gibson kiz-relax – Montpellier), Mauro et Sol (Salsa – Marseille), Pédro et Noé (Bachata – Vigo Espagne), la troupe Buyanga (champions de France de salsa – Marseille), Jérémy et Olaïa (champions du monde de salsa – Montpellier).

Tarifs : soirée SBK du 26 mai "Les Coulisses" 3 € l’entrée (pas de réservation pour cette soirée). Stage, cours à l’unité par personne, 15 €. Soirée Baile Passion 10 € avec 1 conso. Full pass individuel (accès aux 2 soirées et à tous les stages), non-adhérents 45 € et adhérents 43 €. Full pass en couple (accès aux 2 soirées et à tous les stages) non-adhérents 80 € et adhérents 78 €.

Cet événement est ouvert à tous avec un mélange de bonne humeur de partage et de danse qui sera au rendez-vous. Il reste encore quelques places pour les stages. Contacter Alvaro Arevalo au 07 66 47 63 57.