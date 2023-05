Villefranche-de-Rouergue. Les jolis savons marbrés du "Futur simple"

Avec le début de l’été, la rubrique "Sur le marché" reprend dans nos colonnes, à la rencontre des forains.

Chacun de ses savons est une œuvre d’art, inédite, gravée dans le marbre. Comme son envie d’ailleurs et de meilleur… "J’ai ressenti un besoin irrépressible de quitter Paris et de faire autre chose, de fabriquer de mes mains un objet du quotidien qui soit utile et écologiquement responsable", confie Maryse entre deux clients. Aussitôt dit, aussitôt fait. Enfin presque…

La jeune femme abandonne sa carrière de juriste à la Cimade, un travail de longue haleine mené pendant 12 ans au profit des migrants menacés d’expulsion et s’envole pour Forcalquier où l’attend l’Université des Saveurs et des Senteurs.

Elle y apprend la saponification à froid, cette technique artisanale douce et méticuleuse qui préserve les bienfaits des huiles essentielles. "On ne chauffe pas les éléments, ce qui évite le recours à l’énergie électrique. Et tous les composants sont biologiques, locaux ou issus d’une agriculture équitable."

Autant de conditions pour obtenir la mention "Nature et Progrès", "la première association militante à s’être positionnée sur la bio" s’émerveille la jeune femme qui a installé sa "Savonnerie du Futur Simple" à Loupiac.

À l’étal, joliment présentés : Astéra, la douceur du calendula pour la peau délicate de bébé ; Autan, à l’huile de noix du Quercy enrichie de beurre de karité ; Solstice, légèrement exfoliant à l’huile d’argan ; Maquis, dont le parfum subtil de cyprès donne des envies de Méditerranée… Les savons du Futur Simple sont exposés à la vente tous les jeudis rue Durand de Montlauzeur.

