Salles-la-Source. Trame d’arts expose Anthony Gonçalves

Anthony Gonçalves a grandi dans un territoire aveyronnais qui fait écho à celui de ses origines portugaises : ces paysages ruraux ont toujours peuplé son imaginaire et sa réalité : les champs jaunes de l’été, le soleil ardent au-dessus, les villages perdus dans les collines, la terre épaisse et austère de ceux qui la cultivent. Après l’obtention d’un bac en arts appliqués, il rejoint l’enseignement de l’architecture, nourri par une fascination pour les structures, les matières, les espaces et surtout – racine de son art – ceux qui y habitent. En ce sens, il arpente au hasard les villes et les territoires, toujours à l’affût de ce qui fait un lieu : une installation de fortune, la persévérance d’un brin d’herbe qui force le béton, l’usage des espaces, le détour des ruines, le conglomérat des bâtisses qui échappe parfois aux documents d’urbanisme.

C’est cela que le photographe capture au fil de sa marche, dans un geste furtif pour rendre honneur à la ruine, au passé, éterniser le souvenir. C’est tout cela qui génère l’improbable. Et qui génère du sens à rechercher. Tout cela ne figure pas toujours sur les cartes. Tout cela nécessite de bons souliers pour arpenter.

Sa photographie a donc le geste furtif et rend à l’improbable l’honneur qu’il mérite.

Vernissage samedi

C’est à l’occasion de l’exposition de photographie "Immersions, en terre khmère" d’Aurélie Boyer à la galerie Trames d’arts qu’il sera possible de découvrir quelques œuvres d’Anthony Gonçalves, à partir du 27 mai, jusqu’au 11 juin. Le vernissage ouvert au public aura lieu à 18 heures samedi 27 mai.