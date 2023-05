Réunie sur le piton à l'occasion d'une cérémonie protocolaire et d'un concert à l'amphithéâtre, la 13e DBLE souhaite faire valoir son rôle auprès de l'ensemble des Aveyronnais.

Délocaliser pour créer un écho retentissant. C'est ce qu'a souhaité faire la 13e Demi-brigade de légion étrangère (DBLE), avec l'organisation, ce mercredi 24 mai en soirée, d'une cérémonie officielle de remise de képis blancs place des Ruthènes, puis un concert de la troupe de la légion, à l'amphithéâtre.

Ainsi, les membres d'une section d'engagés volontaires du 4e régiment étranger de Castelnaudary sont officiellement devenus légionnaires à Rodez, honorés par le général de corps d'armée Pascal Facon, commandant de la zone sud de l'armée de terre. Un lieu qui dénote, la préfecture aveyronnaise ne comptant aucun bataillon de forces armées sur son territoire, mais qui prend tout son sens selon le colonel Thomas Riou, chef de corps de la 13e DBLE. "J'ai à cœur que “la 13” soit l'Aveyron et qu'en retour les Aveyronnais s'approprient leur régiment."

Une intégration progressive

Installés à La Cavalerie, lui et ses 1 300 hommes ne souhaitent pas que leurs unités aient une résonance seulement autour des grands causses. "Les Aveyronnais nous ont très bien accueillis, mais nous avons une visibilité assez faible sur le Ruthénois et encore plus sur l'Aubrac. Un moment comme celui-ci, c'est l'occasion de se montrer ailleurs que dans le Sud-Aveyron", explique le colonel.

Car de l'eau a coulé sous les ponts sur le Larzac. 1971 et les années de lutte sont de l'histoire ancienne ou presque. Si certains continuent de scander Gardarem !, la plupart s'y sont faits et l'économie rouergate en a tiré son épingle du jeu. En atteste le développement express de La Cavalerie, qui inaugurera à la rentrée prochaine son collège. "Nous avons à cœur de développer l'économie locale, appuie le chef de corps. Nous nous alimentons en circuit-court, quand nous avons des travaux sur le camp, je m'engage à solliciter des entreprises locales, c'est important de s'insérer dans cet écosystème."

Renouveler l'expérience

L'organisation d'événements auprès de populations civiles, comme ce concert à l'amphithéâtre ruthénois, permet également de contribuer à l'intégration des militaires auprès des locaux. C'est en tout cas ce que pense le colonel Riou. "C'est le moyen de toucher un autre public, j'ai cette volonté en tant que chef de corps, d'ouvrir le régiment à ceux qui souhaitent venir nous rencontrer." Dans ce sens, la légion tiendra un stand d'exposition à la foire de Rodez, du 8 au 12 juin prochain, au haras, où il sera possible de découvrir l'équipement des troupes engagées. "Nous ouvrons également les portes du camp ce même week-end, à l'occasion de la commémoration de la bataille de Bir Hakeim, fait d'armes majeur de notre régiment", complète-t-il.

Avant d'appuyer sur un dernier point, celui de la protection des populations. "Les armées françaises sont l'émanation de la nation. Les légionnaires servent le pays et en portent ses armes", insiste Thomas Riou. De ce fait il l'assure, en cas de menace sur l'Aveyron, ses hommes pourraient intervenir : "Soit sur ordre de l'état-major, ou sur réquisition du préfet, en fonction de la nature de l'événement nous pourrions être amenés à défendre la zone, notamment de par notre proximité." Un cas de figure notamment illustré lors des incendies de Mostuéjouls l'été dernier. Les légionnaires avaient été sollicités dans la gestion de crise, avec l'accueil de 112 sinistrés. Tout un tas d'aspects que souhaite rappeler la 13e DBLE, seul régiment militaire du département, avant l'organisation d'événements similaires l'année prochaine, c'est en tout cas ce que souhaite le colonel Riou.